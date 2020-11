David Gallego reparte méritos

835 caracteres. Fusce aliquam nibh a sapien posuere volutpat. Nunc felis urna, semper a ullamcorper a, vehicula bibendum in at urna. Sed diam mauris, ultrices id egestas imperdiet, sagittis id orci. Phasellus risus sapien, ultrices quis congue eget, Nulla leo libero, interdum tristique pellentesque nec, imperdiet ut purus. Donec eget tellus imperdiet justo commodo rhoncus. Donec in tincidunt neque. Pellentesque sed nulla dolor, sed laoreet neque. Proin euismod quam at tellus adipiscing vel eleifend metus tincidunt. Suspendisse tellus sem, Praesent vestibulum urna vitae turpis iaculis vestibulum. Aliquam non nunc in mi posuere facilisis non et nibh. Etiam vitae neque massa, non ultricies quam. Praesent varius aliquet purus, laoreet placerat massa tincidunt sed.

Aenean ipsum mauris, rhoncus non cursus id, gravida a metus. Curabitur porta hendrerit sem, nec interdum mauris mattis sed. Vivamus interdum nibh ut enim tincidunt eget feugiat ligula condimentum. In auctor arcu et tortor lacinia bibendum. Proin quis facilisis elit. Nullam in ligula ipsum, nec tincidunt arcu. Duis semper sem in turDonec arcu elit, eleifend eu malesuada in, laoreet eu dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cras vel lacus et diam lacinia lacinia. Fusce rutrum diam in la

“Estamos ahí, pero esto es muy largo”. David Gallego, entrenador del Sporting, huye de cualquier tipo de euforia por el brillante inicio de temporada protagonizado por el equipo. “Desde el inicio de temporada no hemos planteado ningún tipo de clasificación, nos planteamos modelo y valores y no nos vamos a salir de ahí”, recuerda sin querer pronunciarse dónde puede estar el techo de los rojiblancos. “Algo estaremos haciendo bien cuando llevamos 22 puntos. Sabemos nuestras señas de identidad y sabemos que esto es día a día en una Liga muy igualada y queda tanto que no nos vamos a despistar. A seguir creciendo y así hasta donde nos tenga que llevar”, subraya el preparador de los gijoneses antes de medirse esta tarde al Mirandés en Anduva.

El buen comienzo de temporada no es la única buena noticia para un Sporting con Manu García y Bogdan citados para encuentros internacionales. “Estamos muy felices por ellos. Son premios individuales, pero también tenemos que felicitar al grupo. Si el equipo no rinde y no está al nivel, al final es difícil que los jugadores destaquen. Es importante que haya jugadores que vayan a sus selecciones, aunque eso suponga que seamos menos competitivos el fin de semana. No porque no tengamos jugadores para sustituir, sino porque tenemos dos menos para elegir”, explica David Gallego.

En cuanto al duelo ante el Mirandés, asume el conocimiento de José Alberto sobre un conjunto al que dirigió la pasada campaña. “Hoy en día con los medios que tenemos todos conocemos prácticamente a todas las plantillas. Él un poco más porque ha trabajado con los chicos y alguno los tuvo desde la base, pero todos conocemos a todos”, detalla. No cree que sea un motivo para introducir cambios. “No sé lo que van a hacer ellos, lo que sí sé es lo que vamos a hacer nosotros. Esperamos algo muy parecido al Castellón. Las estadísticas nos dicen que es un equipo con alto índice de posesión y lo que hemos visto lo confirma”, sentencia.