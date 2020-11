Manu García vuelve a la selección sub-21 como líder del gran inicio del Sporting

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus sit amet neque arcu, et fringilla leo. Curabitur interdum fermentum dui a pellentesque. Curabitur placerat, purus sed molestie aliquam, libero justo commodo lorem, quis dapibus tellus sapien et sem. Aenean ipsum velit, euismod at mattis eu, consequat sed sapien. Nam blandit, dolor sed tincidunt facilisis, enim nunc aliquam lorem, hendrerit tempor dui felis sed ante. Ut nec quam eu nunc eleifend hendrerit vel sit amet lorem. Proin tempor ligula quis velit malesuada in dignissim magna rhoncus. Suspendisse placerat massa sit amet diam tempus sit amet tempor lacus elementum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sed dui mauris, sit amet volutpat magna. Vestibulum id leo lorem, id tincidunt elit. Aenean eget nibh sed arcu vulputate ultrices. Nullam aliquet scelerisque dignissim. Duis porta urna nec massa malesuada a placerat lacus dictum. Morbi cursus tempus ligula, eget pharetra ligula molestie non. Sed fringilla auctor condimentum.

“Estoy contento. Es un premio, pero lo primero es Miranda”. Manu García vuelve a la selección española sub-21. El gran papel desarrollado por el rojiblanco en el destacado inicio del Sporting en Segunda División, segundo clasificado en zona de ascenso directo, ha hecho que Luis de la Fuente vuelva a abrirle la puerta del combinado nacional. “Fueron dos convocatorias a las que no asistí. Estaba en contacto con el entrenador y sabía que estaba presente para ellos. Al final, trabajando, todo llega”, dice el rojiblanco, que será baja ante el Rayo Vallecano, al igual que Bogdan, citado por Ucrania sub-21.

“Ya habrá tiempo para pensar en una semana bonita con la selección”, señala Manu García dando prioridad al duelo que esta tarde enfrentará a los rojiblancos en Anduva ante el Mirandés. Un partido que ofrecerá una nueva oportunidad para comprobar el protagonismo de un jugador decisivo en el buen papel del Sporting en este arranque liguero antes de desplazarse a Marbella. Allí se concentrará la selección española sub-21 para afrontar los partidos ante Islas Feroe e Israel que se disputarán el 12 y 17 de noviembre, respectivamente.

“Siempre decimos que da rabia que la llamada de las selecciones no coincida con un parón (de la categoría). Como se ve en la lista, hay muchos jugadores en Segunda División. Da rabia perderse partidos. Es lo que toca”, señala Manu García de una situación que no tiene en cuenta el calendario de la categoría de plata. La convocatoria de la selección sub-21 está marcada por las pruebas de cara a un Europeo en el que España ya tiene el billete asegurado. Los dos próximos duelos, que forman parte de la fase de clasificación, serán un campo de pruebas para medir el fondo de armario.

“Seguimos progresando para ensamblar un equipo en base a las pocas convocatorias que tenemos. Todos los jugadores que están aquí es porque lo han hecho bien en sus equipos y se lo merecen”, destaca Luis de la Fuente sobre la lista en la que figura Manu García junto a nombres como el jugador del Barcelona Pedri o Brahim, futbolista del Milán y buen amigo del rojiblanco. “Es la última oportunidad que tenemos para formar equipo. Seguro que de aquí a marzo habrá circunstancias a tener en cuenta”, añade De la Fuente. La carrera para estar en la lista definitiva está en marcha.

La disputa del Europeo sub-21, que se celebrará en Hungría y Eslovenia podría convertirse en un caramelo envenenado para el Sporting. En el caso de que Manu García entrara en los planes definitivos de la selección de Luis de la Fuente, el rojiblanco se perdería una hipotética disputa de la promoción de ascenso a Primera. Al que se le sigue resistiendo poder engrosar la lista de la Rojita es a Pedro Díaz, otro de los nombres propios del buen comienzo del Sporting esta campaña.