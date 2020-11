“No hemos tenido nuestro día. No estuvimos bien, no hemos podido crear apenas situaciones de gol. Estuvimos muy imprecisos y precipitados con la pelota. No hicimos las cosas bien. Quizás fue un castigo excesivo. Su gol viene de rebote, pero tampoco sirve de excusa”. Mariño, portero del Sporting, analiza la derrota ante el Mirandés, en un mal día para los rojiblancos, que no estuvieron cómodos.

El Sporting se quedó sin sumar su cuarta victoria seguida. “Con la pelota no tuvimos calma para tocar y llevar el balón a zonas buenas, y con ventaja para los compañeros. No pudimos encontrar a nuestros jugadores preferenciales por dentro. Nos faltó la calma y precisión que sí tuvimos otros días”, explica Mariño

A juicio del meta, en este partido en Anduva, "tuvimos una muy clara, que no podemos perdonar, y nos vamos de vacío”.