El Real Sporting, brillante segundo clasificado en la División de Plata, visitaba el que antes de la pandemia era siempre un complicado rival a domicilio: el Mirandés, entrenado nada más y nada menos que por el ex entrenador sportinguista, José Alberto López. El Estadio Municipal de Anduva no es lo mismo con público aprentando desde la grada, que con esta vacía. Es lo que hay en esta nueva normalidad, donde jugar en casa o fuera, en algunos casos se está sintiendo más que en otros. Lo que no se explica es la notoria falta de luminosidad. El mal estado del césped puede disculparse, lo otro no.

Para el envite, el entrenador David Gallego optaba por repetir la misma alineación, que entresemana había conseguido doblegar al Castellón. El objetivo era volver a encadenar cuatro victorias consecutivas, las mismas que el equipo había logrado al inicio del campeonato.

Salieron más entonados los locales, como era de esperar, mientras en Miranda de Ebro caía la noche. No obstante, a las primeras de cambio, Djuka vio cómo se le anulaba un tanto, en un claro fuera de juego. Los dos equipos querían mandar, sin que ninguno de ellos acabara por imponerse en un inicio de lo más intenso.

Corría el minuto 12 cuando el Mirandés golpeó primero, aprovechándose de un rebote tras un centro lateral, adelantándose en el marcador tras un buen remate de Sergio Moreno, que involuntariamente desvía ligeramente Babin, desorientando por completo a Mariño. Tocaba volver a remontar como se hiciera en Alcorcón.

El cuadro burgalés hasta el momento, estaba mostrando toda la verticalidad en su juego de la que adolecía la pasada campaña el Sporting con su mismo entrenador. Cosas del fútbol.

Le costó reaccionar el Sporting, con un Mirandés que seguía presionando arriba. La tuvo muy clara Djuka en el minuto 20, tras un genial pase de Manu García al espacio, rematando con fuerza el serbio al primer palo, donde se encontró con la oposición del guardamenta local, Lizoain.

Poco a poco los rojiblancos, de verde sanitario, se fueron adueñando en parte de la posesión, con Pedro y Gragera como de costumbre corriendo y porfiando por cada balón. Por su parte el Mirandés respondía una y otra vez con fútbol directo.

Casi a la media de hora de juego, un buen disparo de Iván Martínez se fue por arriba por muy poco. Antes, Manu García había estado muy cerca de dar una asistencia que podría haber sido letal, en una contra de los de David Gallego. El partido seguía siendo de lo más vistoso para el espectador neutral.

En el minuto 31, tras un saque de esquina botado por Pedro Díaz, el balón acaba a los pies de Saúl García, quien con su pierna menos buena, remata fuera, pero al menos finaliza la jugada. De manual para evitar contras no deseadas.

No le perdía la cara al partido el Sporting, mostrando paciencia a la hora de elaborar sus acciones, acabando la mayoría de ellas. Lo demostró Gragera en el minuto 36, con un chut desde lejos, que no encontró puerta. Sin duda se estaban haciendo acreedores a un mejor resultado.

En el minuto 40 fue Aitor García con un zurdazo quien probó fortuna, no encontrando sin embargo portería. El Mirandés buscaba ya llegar al descanso con la ventaja mínima.

La primera parte se concluyó con una tarjeta amarilla para el Mirandés, al sancionar como tal el árbitro catalán Rubén Ávalos Barrera, un manotazo a Djuka en el centro del campo, cuando el balcánico se había logrado ir con calidad de su marca. En el posterior saque de la falta, a punto estuvo el Sporting de conseguir el tanto del empate, en un barullo dentro del área pequeña. No lo logró y con el uno a cero en contra, los de David Gallego se fueron a los vestuarios, con cuarenta y cinco minutos por delante para intentar no regresar de vacío de tierras burgalesas.

Se reinició el encuentro sin ningún cambio por parte de los dos banquillos. La primera ocasión y muy clara, fue para el Mirandés, con una mala conclusión por parte de Pablo Martínez, quien se embarulló solo en la acción, acabando por disparar fácil para Mariño en una jugada que podía haber sido la sentencia, apenas cumplido el primer minuto de la segunda parte.

En el minuto 50 el Sporting dispuso de su primer saque de esquina, optando por una jugada ensayada, que finalizó con un centro muy pasado por parte de Saúl García. El Mirandés respondió con otro en el minuto 55, que por muy poco no acabó en un autogol por parte de un defensor sportinguista. De nuevo saque de esquina, esta vez sin problemas para la zaga rojiblanca. Mientras, en la banda se preparaban tres cambios en los de David Gallego.

Se fueron así a la ducha en el minuto 57 José Gragera, Pedro Díaz y Gaspar, entrando Nacho y Javi Fuego como nueva pareja en la sala de máquinas, con Alvaro Vázquez además acompañando arriba a Djuka. El Sporting con un 4-4-2 buscaba al menos el empate.

Rozando la hora de juego y en una posición casi al límite del fuera de juego, Alvaro desvió con la punta de su bota derecha un buen pase de Manu García. No fue suficiente para superar al cancerbero jabato.

La segunda parte iba transcurriendo con cada vez menos tiempo por delante para los de azul turquesa, pero sin que mostrasen por ello nerviosismo. La volvió a tener así el Sporting en una rápida transición en el 67, que acabó con un mal pase atrás de Aitor.

De forma casi inmediada se produjo un cambio en el Sporting, que en todo caso estaba más que cantado: el propio Aitor se retiraba para dar entrada a Cumic, con minutos más que de sobra para aprovechar su frescura y demostrar su valía como fichaje.

El Mirandés se sentía con el partido controlado, con un Sporting que en la segunda parte no había prácticamente puesto a prueba a Lizoain, a pesar de mantener en todo momento una buena actitud. Pero no siempre con ello se obtienen los resultados apetecidos.

Los últimos minutos fueron así un querer y no poder por parte de los de David Gallego, a quien en esta ocasión, los cambios realizados no le funcionaron. Al contrario se podría decir. Pero tampoco había mucho más donde escoger. Tal era el panorama que Uros se jugó la tarjeta amarilla, perdonada por el colegiado en el minuto 84, al golpear con rabia la pelota, cuando esta ya estaba fuera del terreno de juego. Era la impotencia por un resultado probablemente no del todo justo.

Una última falta cuando se cumplía el último minuto de añadido, hizo que los corazones sportinguistas se pusieran a mil. La rosca de Manu García se encontró por desgracia con las manos del portero local.

Floja segunda parte de los de David Gallego y sin apenas ocasiones, después de una primera parte mucho más abierta y vistosa. Faltaron todas las llegadas que sobraron en Alcorcón.

Con esta derrota el Sporting ve cómo se frena su racha de buenos resultados, precisamente ante un José Alberto que sale por contra reforzado con su segunda victoria como local. Para los sportinguistas este traspiés no supondrá perder la zona de privilegio en la clasificación. La tercera derrota de la temporada y tercera lejos de la rivera del río Piles (las tres por ese maldito uno a cero), debe ser asumida por el equipo y por la afición con la misma naturalidad con la que antes fueron acogidos los buenos resultados. Nadie se hubiera imaginado estar en la situación actual antes de comenzar la liga.

Con tiempo más que sobra para preparar el próximo choque, sin Manu García convocado por la sub21, y ante uno de los gallitos de la competición, el Rayo, el Sporting puede seguir soñando. ¿Por qué no? Estos guajes merecen esa ilusión. Incluso más.

Post Scriptum: gran detalle por parte del Real Sporting SAD, en su homenaje a los sanitarios, luciendo una bonita equipación con los colores más habituales en la vestimenta de estos. Ahora lo ideal sería que en caso de ponerla en venta, todos los beneficios fuesen destinados a cubrir las necesidades que demandan con urgencia los homenajeados.