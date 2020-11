El Sporting y su discípulo

El Sporting de los niños del cole se enfrenta esta tarde al nuevo proyecto del que durante trece años fue profesor de muchos. Los rojiblancos se miden al Mirandés (Anduva, 18.15 horas, Movistar La Liga) entrenado por José Alberto, el mismo que invirtió horas y horas de teléfono para convencer a Manu García de volver a Gijón; hizo debutar a Gragera o pensó en Borja López para la defensa. Gallego parece dispuesto a dar continuidad al equipo que encadena tres triunfos consecutivos y la principal duda parece estar entre Cumic o Aitor García.

No quiere perder el ritmo un Sporting que aspira en Miranda de Ebro a conseguir su cuarta victoria consecutiva, la cifra que llegó a sumar hasta que el derbi cortó la racha y puso la primera prueba de fe en el camino. La crisis duró una semana y acabó reforzando el crecimiento de un equipo que tendrá ahora enfrente a un buen conocedor de la casa y sus habitantes. José Alberto será por primera vez rival del Sporting tras su destitución, hace once meses, cerrando una etapa que se había extendido durante más de una década. El choque mide dos proyectos marcados por la juventud de sus plantillas y un descarado inicio que añade atractivo a una cita con un plus de valor emocional por los vínculos que todavía unen a muchos integrantes del vestuario gijonés con el entrenador rival.

David Gallego va camino de consolidar un once en el que, en las últimas semanas, sólo los extremos se han visto retocados. En esa línea podrían estar las escasas novedades que, salvo sorpresa, se esperan en Anduva. Mariño volverá a encabezar la portería, con Guile Rosas, Babin, Borja López y Saúl García en defensa. Por delante, Pedro Díaz tendrá en el centro del campo a Gragera como acompañante. El gijonés vuelve al escenario en el que debutó en Segunda, de la mano de José Alberto, la temporada pasada. En los extremos, Cumic tiene opciones de volver a la derecha con Gaspar, o incluso Aitor, por la izquierda. En punta repite el indiscutible Djurdjevic.

La convocatoria del Sporting la completan Christian Joel, Álvaro Vázquez, Carmona, Nacho Méndez, Javi Fuego, Pablo Pérez, Pablo García, Bogdan y Pelayo Suárez. Se han caído de la lista Marc Valiente, que se resintió el jueves de las molestias que ya le impidieron estar disponible en jornadas anteriores, y Berto, que reforzará al filial. Pelayo Morilla, a la espera del alta, y Cristian Salvador, lesionado, completan las bajas. El Mirandés recupera pólvora. Schutte y Jackson vuelven a la lista tras perderse por lesión la visita al Leganés. En el banquillo, además de José Alberto, estará el exrojiblanco Pablo Álvarez, segundo entrenador y el poleso Pedro García, analista de los de Anduva.