Valoración. “Nos hemos encontrado lo que esperábamos. El Mirandés es el equipo más intenso. Nos hemos equivocado, y a partir de ahí hemos idos a remolque. Nos equivocamos una vez y ellos acertaron, y nosotros no. Las áreas han decidido”.

Reacción segunda parte. “Me ha dado la sensación que, aún sin crear, nos ha faltado ese último pase. Buscamos un poco mas de fuerza e intensidad. Tuvimos cuatro ocasiones claras. Lo que ha marcado el partido han sido los primeros 20 minutos”.

Detalles. “Mirandés ha hecho un gran esfuerzo a nivel defensivo. Por aquí han pasado Rayo, Mallorca, Zaragoza, y también lo pasaron mal. Los partidos dependen de pequeños detalles, y hoy no nos han venido de cara. No nos van a confundir los resultados. Queremos equivocarnos poco, hoy nos equivocamos poco, pero nos han marcado. No hay que darle más vueltas”.

Fallos arriba. “La dificultad es que no hemos encontrado una descarga. La ventaja arriba nos ha faltado, más que la iniciación”.

Grado de preocupación de la derrota. “Me preocupa cero la derrota. No nos va a confundir. Hay que valorar lo que ha pasado esto, por si nos lo vuelven a proponer. El equipo tiene ganas, es solidario, trabaja, compite y se lo deja todo”.

Cansancio. “Ni mucho menos, el cansancio no es excusa. Han acabado con desgaste todos, no solo los pivotes. Solo vimos que nos faltaba ahí algo de frescura”.

Manu, neutralizado. “Manu es una parte más del juego. Cuando el recibe pasan cosas por su talento. Si él no puede ser ventaja tendrá que serlo otro. No podemos depender solo de él”.