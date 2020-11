Mariño: “No tuvimos nuestro día, apenas creamos ocasiones”

“No hemos tenido nuestro día. No estuvimos bien, no hemos podido crear apenas situaciones de gol”. Mariño, sin rodeos, asumió que el Sporting se quedó sin puntuar de forma merecida en Anduva. Los rojiblancos, sin fluidez, vieron como el Mirandés cortaba su buena dinámica. “Estuvimos muy imprecisos y precipitados con la pelota. No hicimos las cosas bien. Quizás fue un castigo excesivo. Su gol viene de rebote, pero tampoco sirve de excusa”, resaltó el meta rojiblanco sobre el choque de ayer.