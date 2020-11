“Me preocupa cero esta derrota, no nos confundirá”

“Me ha dado la sensación que, aun sin crear, nos ha faltado ese último pase. Buscamos un poco más de fuerza e intensidad. Tuvimos ocasiones claras. Lo que ha marcado el partido han sido los primeros 20 minutos”, resumió David Gallego sobre la derrota en Anduva.

Su discurso se mantiene al margen de los resultados. Ni en la victoria ha transmitido euforia, ni tampoco David Gallego ha hecho gala del pesimismo y la crítica en la derrota este curso. “Me preocupa cero la derrota. No nos va a confundir. Hay que valorar lo que ha pasado por si nos lo vuelven a proponer para intentar evitarlo”, analizó el preparador rojiblanco. “El equipo tiene ganas, es solidario, trabaja, compite y se lo deja todo”, subraya.

El Sporting se quedó en Anduva sin esa reacción que ha tenido prácticamente toda la temporada. “El Mirandés ha hecho un gran esfuerzo a nivel defensivo. Por aquí han pasado Rayo, Mallorca o Zaragoza, y también lo pasaron mal. Los partidos dependen de pequeños detalles, y no nos han venido de cara. No nos van a confundir los resultados. Queremos equivocarnos poco. Hoy (por ayer) nos equivocamos poco, pero nos han marcado. No hay que darle más vueltas”, insistió.

“Manu es una parte más del juego. Cuando él recibe pasan cosas por su talento. Si él no puede ser ventaja, tendrá que serlo otro. No podemos depender solo de él”, finalizó el técnico rojiblanco.