“Ha sido muy emotivo enfrentarme al Sporting”

El exentrenador del Sporting vivió un duelo muy especial desde el banquillo del Mirandés. “He intentado estar ajeno a todo para no distraerme de lo realmente importante, que era la preparación del partido. Es extraño y muy emotivo enfrentarme al Sporting y a muchos jugadores que he visto crecer. Son muchos años en Mareo, en el Sporting, en mi casa. Pero cuando el balón se pone a rodar lo que se quiere es ganar”, explicó tras el partido.

José Alberto López destacó que la victoria no le sirve para demostrar su valía ante nadie. “Lo he dado todo cuando he estado en el Sporting para que las cosas saliesen bien. No tengo que demostrar nada a nadie. No tengo que quitarme ninguna espina”, comentó.

El técnico del Mirandés sí que apuntó algunas claves para que su equipo se llevara los tres puntos. “Ha sido un partido terriblemente complicado. Lo hemos tenido controlado en todo momento. Quitando en la primera parte la ocasión de Djuka, no recuerdo otra. El Sporting, que genera mucho, con jugadores muy importantes, y con Manu, en un gran momento, pero lo hemos parado y controlamos muy bien el partido”.