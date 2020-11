El sportinguismo aplaude la camiseta sanitaria: “Es un gran gesto y muy oportuno”

“Creo que es el único club de España que ha hecho algo así. Es un gesto muy noble del Sporting y su directiva en un momento duro como el actual. Todos tenemos amigos o familiares relacionados con el sector sanitario y hay que apoyarles”, señala Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas. “Además me parece muy bonita. Seré uno de los que la vaya a comprar”, añade. “Ante la necesidad de una tercera equipación, el Sporting ha sabido casar la innovación con un detalle de responsabilidad social. La acogida ha sido buena. Varias peñas han aplaudido en redes sociales la iniciativa. A mí me ha gustado”, comparte Adrián Núñez, presidente de la Unión de Peñas Sportinguistas, Unipes, el otro gran núcleo de peñas rojiblancas.

De Gijón a Vegadeo, pasando por Tudela Veguín, el reconocimiento a la idea del Sporting es compartido y se destaca en similares términos. “Es de valorar muy positivamente la decisión tomada por el club. La camiseta me parece muy bonita, la compraré. Creo que tendrá éxito entre la afición”, comenta Arturo Sánchez, relaciones públicas de la popular peña Isma. “Es un bonito detalle con uno de los colectivos que está luchando en primera línea con el covid-19. Moralmente, desde el club es una manera de expresar ánimo y apoyo. Es una equipación moderna y bonita que se identifica plenamente con los tonos de los sanitarios”, explica Alejandro Murias, de la peña sportinguista Vegadeo.

“Es bueno reconocer el trabajo de la gente que está al pie del cañón desde hace muchos meses ya”, apunta Jesús Orte, de la peña Veguín, quien desea ampliar ese aplauso. “Tampoco me quiero olvidar de otros sectores que debido a todo esto se están viendo muy afectados y cada día más, por eso también quisiera mandarles ánimos”, comenta. Lo saben bien en la peña Casa Kilo, donde su sede, referencia hostelera en Quintes, se ha visto obligada a detener la actividad. “En momentos en los que no podemos entrar en El Molinón no sobran estos gestos para aplaudir a los sanitarios de otra manera. Creo que es el primer club en hacerlo y me parece un acierto. Además me parece una camiseta muy bonita”, señala Andrés Buznego, presidente de la peña Casa Kilo.

“Es una idea muy positiva y el color, además de quedarle muy bien al equipo, ha sido poco utilizado”, señala Xuan Castañón, de la peña sportinguista Genuine. “En nuestra peña nos gustaría que no quedara en solo un gesto y pudiera continuar en el tiempo abarcando a que otros equipos españoles se sumen a estas mismas iniciativas y valorar como se merece a este grupo de personas que trabaja por nosotros y nuestra salud. Ojalá esto nos haga ser a todos más conscientes de la importancia de respetar las medidas que nos solicitan para dar menos trabajo a los sanitarios y salir de esta pesadilla”, amplía.

“Buen gesto y camiseta bonita. Además da posibilidades a los coleccionistas. Me gusta”, comenta Herminio Martín, de Nunca Caminarás Solo. “No me gustó que la violeta sólo se pueda adquirir, de momento, a través del patrocinador. Igual ahora quieren enmendarlo con ésta”, apostilla. Los únicos peros se encuentran en matices como el del diseño, apuntado por Manolo Llana, de la peña Nacho Cases. “El gesto del club al acordarse de los sanitarios es bonito, pero sigue siendo una prenda de catálogo y el Sporting se merece tener diseño propio”, concluye.