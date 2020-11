La herencia de Trejo en El Molinón

“Todo empezó cuando Manu fichó por el Toulouse”, explica Trejo sobre el vínculo iniciado con Manu García en el verano de 2018. El argentino se había ido la temporada anterior del conjunto francés, al que llegó traspasado por el Sporting. Allí pasó cuatro campañas siendo uno de los jugadores más importantes del equipo en la máxima categoría gala. “Tengo muy buena relación con Goicoechea (portero uruguayo que continúa en el Toulouse). Fue quien me empezó a hablar de Manu. Les seguía en el campeonato y a mí me gustaba mucho cómo jugaba. ‘La gente acá dice que es tu sucesor’, me comentaba Goicoechea, quien iba compartiendo cosas también con Manu de las que le decía yo. Fue así como me enteré de que de chico (niño), Manu me seguía mucho en el Sporting”, detalla Trejo.

El exjugador rojiblanco acaba de superar el covid: “Fui asintomático, mi mujer lo pasó peor, y mis hijos afortunadamente están bien”

El Molinón les juntó. La temporada pasada se encontraron en la segunda jornada de Liga. “Cuando le enfrenté ya entablamos una amistad muy buena. Nos dimos los teléfonos y ya empezamos a mensajearnos. Tenemos cosas en común. Me gusta y se lo he dicho. Todavía el otro día le felicité por el golazo que le hizo a la Ponferradina. Javi (Fuego) ya me había hablado mucho de él. Dice que es un chico humilde, que quiere crecer en Gijón”, subraya sobre el sportinguista.

Trejo reconoce cierto alivio por el hecho de que Manu sea baja el lunes, aunque el Rayo también pierde a jugadores importantes por la llamada de la selección como Dimitrievsky y Advíncula. “A nosotros nos está costando hacer gol en este inicio de temporada. Salvo en Mallorca y Oviedo no hemos sumado como visitantes y necesitamos más la victoria que el Sporting”, advierte. En cuanto al gran momento de los rojiblancos, piensa que “añade fuerza ver que consiguieron reponerse tras la derrota en el derbi. Se ve un equipo capaz de todo, pero esta categoría es muy larga y nadie puede pensar que un buen inicio signifique que vayan a ganar siempre cómodamente”.

“Se ve un Sporting capaz de todo, pero esto es largo e iniciar bien no significa que se vaya a ganar de manera cómoda”, avisa

El capitán del Rayo viene de pasar un mal trago. Positivo por covid el pasado mes de septiembre, se siente ya totalmente recuperado. “He estado asintomático, lo ha pasado un poco peor mi mujer. Afortunadamente mis hijos también están bien ya”, apunta sobre Mía, Luca y Santi. La primera, gijonesa.

La conversación gira para hablar del ascenso frustrado en Gijón y la posibilidad de que haya dejado un heredero para conseguirlo. “Manu puede llegar alto, pero es pronto para hablar de eso. David Gallego está manejando bien los tiempos. Ojalá sea así, amigos”, concluye como guiño al sportinguismo.