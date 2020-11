“Ahora mismo el play-off está muy lejos. Hay que ir partido a partido. Son 42 jornadas y aunque tenemos 22 puntos hay que tener los pies en el suelo”. Babin mantiene el discurso del vestuario y pide prudencia tras el buen inicio liguero del Sporting. “Ahora mismo no me veo en Primera porque creo que estamos en la categoría más difícil de toda Europa, con equipos grandísimos y presupuestos mucho más altos que el nuestro y no estamos entre los favoritos para subir”, subraya.

Líder de una defensa que mantiene la solidez de temporadas pasadas, Babin ve la derrota en Miranda como un simple tropiezo. “Comparto la opinión del míster, preocupación cero por el accidente de Miranda. Se perdió, competimos bien y no pudo ser. Ahora tenemos el foco puesto en el partido ante el Rayo Vallecano. Será difícil y disputado”, resume el rojiblanco. El central del Sporting piensa que “el equipo tiene mucho margen de mejora en todos los aspectos del juego. Hemos mejorado mucho en la iniciación del juego, somos fuertes en las dos áreas y ése es el camino a seguir”. En lo personal, cree que le queda cuerda para rato. “Me encuentro físicamente muy bien. Espero seguir así. La jubilación la veo muy lejos, sé que tengo 34 años pero en lo físico y en lo mental estoy muy bien. Me gustaría jubilarme en el Sporting, pero estoy muy lejos de eso y no depende de mí”, concluye.