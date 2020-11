El consejo busca fórmulas para reducir el déficit del nuevo presupuesto

El club rojiblanco está además a la espera de la autorización del Principado para convocar la junta de accionistas, que tendrá lugar el próximo mes, y que esperan que se pueda hacer como otros años de forma especial en el recinto ferial Luis Adaro. El club ha consultado a las autoridades la posibilidad de acomodar los espacios para mantener la fórmula de otras temporadas, teniendo en cuenta que se deben tomar las medidas necesarias contra el covid-19.

El consejo de administración ya logró la temporada pasada, tras negociar una rebaja salarial con la plantilla, esquivar el batacazo económico. El club había presentado en la última junta un beneficio de 914.000 euros en su presupuesto –antes de impuestos–, que se llevó la pandemia. “También podíamos tener problemas de liquidez por la no asistencia de público y tener que devolver parte de los abonos”, resalta Javier Fernández, presidente del Sporting, en su entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. “Lo solucionamos rápido por el acuerdo con los jugadores de quita o aplazamiento en función de si se jugaba o no. No vamos a dar beneficio respecto a la temporada pasada, pero sí un equilibrio”.

Sin embargo la situación cambia en el curso actual, en el que sigue sin acudir público a los estadios. “Este año hemos rebajado tres millones en gastos”, cuenta Fernández, que incide en que trabajan en fórmulas de financiación con diferentes entidades bancarias y lanza un mensaje de optimismo: “Creo que podemos salvar la temporada”. Una afirmación que lanza asumiendo que no tendrán ingresos por la ausencia de público y contando que puede disminuir la publicidad de la televisión.

El escenario que baraja el consejo de administración para el presente curso pasa por una diferencia de ingresos de 11 millones en el presupuesto respecto al curso pasado. “El presupuesto este año será en pérdidas y sólo puede ser compensando con una venta”, señala el máximo dirigente del conjunto rojiblanco. El 60% de los gastos anuales se los lleva la primera plantilla y Mareo. “Los gastos no son tan elásticos como para permitir bajar el 50% del presupuesto”, apunta Javier Fernández.