El Sporting recibirá al Oviedo en el derbi femenino de la Liga Reto Iberdrola mañana a las 15.45 horas. El partido supondrá además la vuelta a la competición de las rojiblancas, que por culpa del covid-19 tuvieron que parar las dos últimas jornadas. “Un derbi siempre es muy especial. Durante la semana se nota que es algo diferente. El covid nos ha salpicado, llevamos dos semanas sin jugar, y tenemos ganas de competir y hacerlo además en casa”, explica Ohiana Aldai, jugadora del Sporting. “Queremos retomar sensaciones”, subraya.

El Sporting debutó con un empate en Pozuelo en la primera jornada de Liga. Y desde entonces no ha vuelto a jugar. “Tenemos algo de incertidumbre. Estuvimos casi diez días paradas. Tenemos muchas ganas de competir, de Pozuelo del primer partido de Liga llegamos con un sabor agridulce por el empate a última hora. Queremos que llegue el partido y coger algo de regularidad”, reconoce Rafa Bernal, técnico del conjunto sportinguista.

El partido se disputará a puerta cerrada. Una circunstancia que asumen las protagonistas, aunque con la pena de no poder contar con público en un partido que causa más expectación y que sirve para dar un empujón más al fútbol femenino. “Un derbi, aunque no dejan de ser tres puntos, siempre tiene ese punto especial de rivalidad”, reconoce Bernal. “Hay competencia y esa atención mediática que otros partidos no tiene, intentamos quitarle presión y tensión. Pero para la gente del Sporting ganar al Oviedo siempre tiene un extra, y por eso tenemos muchas ganas”.