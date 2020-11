El Sporting y el Oviedo Femenino empataron esta tarde en Mareo (1-1) en el primer derbi asturiano de la temporada. Fue un intenso partido en el que cada equipo dominó uno de los dos tiempos. Isina, la mejor de los azules, adelantó al Oviedo en la primera parte y Pañu empató en la segunda.

La primera parte fue de muchas imprecisiones para ambos equipos, pero el Oviedo demostró más poderío que el Sporting. Las de Rafa Bernal lo intentaban con juego directo, mientras que las de José Aurelio crespo apostaban por el control. Las ovetenses, con Isina en todas las acciones de peligro, tuvieron la más clara del partido a los 15 minutos en un mano a mano que Carlota tiró fuera. El Sporting, con Olaya como jugadora de más calidad, propuso muy poco. A los 23 minutos, el Oviedo metió el primero. Isina forzó una falta y ella misma la lanzó. Fue un centro perfecto dirección a portería que se coló por la meta de Ohiana ante la falta de intensidad local. El Sporting intentó recomponerse con varios acercamientos peligrosos, especialmente una conducción de Olaya, pero no tuvieron ninguna ocasión real. Mientras, el Oviedo tuvo el 0-2 tras una buena conducción de Gema, motor en el lateral derecho. Su centro se paseó sin que nadie lo empujase. Con el 0-1 se llegó al descanso.

Y el Oviedo empezó mandando tras el segundo acto, aunque el dominio le duró muy poco. Yuki lanzó una falta con cierto peligro nada más empezar y el Sporting, con Byana en el campo, intentaba reaccionar. Las de azul, otra vez gracias a Isina, tuvieron una clara oportunidad tras un pase filtrado a Yuki. Su remate fue bien tapado por Natalia. Acto seguido de esa acción Alejandra remató fuera bocajarro, aunque estaba en fuera de juego.

El Oviedo se hacía cada vez más fuerte en Mareo, pero el Sporting tiraba de orgullo. Un gran tiro de Mirene, que se fue arriba por poco, fue la ocasión más clara para las rojiblancas, que despertaban e intentaban presionar más alto. El Oviedo apostaba por esperar su opción. La banda izquierda de las gijonesas empezó a ser un recurso constante, aunque los centros de Natalia no encontraban rematadora. La insistencia del Sporting tuvo premio tras una jugada de Pañu por la derecha, su tiro fue desviado por Miralles, pero el balón acabó dentro. 1-1, más veinte minutos por delante y el Sporting se metía bien en el partido. El Oviedo, mientras, estaba perdido. Olaya tiró con peligro y Miralles repelió y acto seguido un centro con peligro de Noelia casi acaba en gol en propia. Las locales se lanzaban a por la victoria, pero las visitantes necesitaban muy poco para hacer gol. Un buen centro de Kalaberova, recién entrada, no lo remachó a gol de milagro Laurina. “No me lo creo”, gritó desde la banda José Aurelio Crespo.

El Sporting respondió con un remate de Erika de cabeza. El partido era un toma y daca. La tuvo Laura Camino, aunque su tiro fue muy flojo. Quedaban el descuento y el Oviedo se quedó sin su mejor jugadora. Isina, tras un choque, abandonó el campo cojeando y entre llantos. Al final, reparto de puntos.