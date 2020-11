Duelo de cañoneros

Djuka tira en este comienzo de Liga del Sporting. Lleva 6 de los 11 tantos que han marcado los de David Gallego. Es decir, el 54% de los tantos rojiblancos. Su presencia en el juego ofensivo es determinante. Djuka ha ganado confianza y Gallego ha conseguido desatascar a un jugador lejos de lo que se esperaba en sus dos primeros años, pero que en este primer cuarto de competición se ha quedado con un buen registro goleador, siendo el segundo máximo realizador de la categoría.

Los goles aparecen, pero también su presencia ofensiva. Djuka es el que más dispara de Segunda, con 29 intentos, seguido de los 22 de Raúl Tomás y los 20 de Isi. Pero es que además Djuka es el que más peligro crea entre los tres palos, con 18 tiros. El serbio celebra un gol cada tres disparos entre palos, una media buena para un jugador que siempre ha dejado en el Sporting esa sensación de ser capaz de lograr goles en las situaciones más adversas –como sus dos golazos ante el Girona– y fallar ocasiones cantadas –como en Alcorcón antes de su gol–.

Djuka ya logró igualar su registro de seis tantos en todo el curso pasado en apenas diez jornadas. Ahora intentará superar la cifra de los once tantos que logró en el año de su estreno, en el que tardó más de tres meses en estrenarse como goleador en Liga. Ahora este año espera en que este buen inicio tenga continuidad. “Este estilo de juego me beneficia, me viene bien. Hablo mucho con Gallego. Creo que vamos a mejorar a cada partido. Es mi momento más feliz desde que llegué al Sporting”, reconoció el ariete.

Enfrente de Djuka estará Isi Palazón. El Rayo pagó por él 600.000 euros, menos que los más de 2 millones que abonó el Sporting por el serbio. Pero Isi también es determinante para su equipo. En un año en el que al Rayo le falta gol, con su peor registro ofensivo en siete temporadas, sus cuatro tantos sustentan al conjunto de Iraola y le convierten en el máximo realizador de su equipo hasta la fecha.

Mientras que Djuka es letal en distancias cortas, le gusta incluso marcar al primer toque, Isi es de los que cuentan con un desborde y entrada al área determinante, que le hacen finalizar las jugadas. A que vuelva a tener un día inspirado se aferra el Rayo hoy en El Molinón, donde quiere poner fin a su sequía. Porque el Rayo lleva esta temporada solo once tantos, y una tercera parte de ellos vienen de la mano de Isi, el cañonero que hoy pondrá a prueba su puntería junto a Djuka.