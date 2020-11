Sensaciones. “Me voy con este equipo al fin del mundo, que se deja el alma hasta el último minuto, se lo deja toco. Este es el camino”.

Balance. “Mi valoración es muy positivo. Hemos hecho un partido buenísimo. La estadística después de doce jornadas dice que el Rayo Vallecano es el equipo con más posesión, y se la hemos igualado, y con diez durante media hora. Hemos reducido a la mitad los 68 centros, hasta 30 del Rayo. La estadística dice que hemos estado muy bien”

Segunda parte. “La expulsión nos ha hecho sufrir más, pero aun así el equipo ha hecho un gol. No considero ni que ganemos ni perdimos un punto más. Tenemos un punto más, después de competir frente a un rival de gran entidad, el equipo se ha dejado el alma”.

¿Es optimista? “Valor lo que hemos hecho hoy. No podemos pararnos. Hay que seguir, y competir en Mallorca. Hay que ir pasito a pasito. Quiero que el equipo sienta como hoy que somos capaces de ganar a cualquier rival y en cualquier estadio. A veces caerá cara y otras cruz”.

Posible alineación indebida. “He considerado que los cambios que tocaban eran esos, y he corrido riesgos. No he pensado en esa hipótesis de una posible expulsión”.

¿Un problema a largo plazo? “Tenemos una plantilla y debemos utilizar. Gracias a eso han aparecido los Guille o Gaspar. No pienso más allá.

Cambios en la alineación. “Buscábamos un doble pivote que nos diese muchísima más solidez. Con Nacho y Aitor, a pierna cambiada, queríamos generar dudas a los laterales. Me alegro que así sea, porque así no me preguntáis por Manu, y eso es una buena noticia”.