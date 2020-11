“Me voy con este equipo al fin del mundo, que se deja el alma hasta el último minuto, se lo deja toco. Este es el camino”. David Gallego valora muy positivamente el punto conseguido por el Sporting ante el Rayo Vallecano. El entrenador rojiblanco alaba la actitud de su equipo, que jugó con un menos el tramo final. “Mi valoración es muy positiva. Hemos hecho un partido buenísimo. La estadística después de doce jornadas dice que el Rayo Vallecano es el equipo con más posesión, y se la hemos igualado, y con diez durante media hora. Hemos reducido a la mitad los 68 centros, hasta 30 del Rayo. La estadística dice que hemos estado muy bien”, reflexiona.

El Sporting se adelantó en el marcador, pero no fue capaz de mantenerse su ventaja. Esa reacción, con diez, le dejó una buena impresión al técnico. “La expulsión nos ha hecho sufrir más, pero aun así el equipo ha hecho un gol. No considero ni que ganemos ni perdimos un punto más. Tenemos un punto más, después de competir frente a un rival de gran entidad, el equipo se ha dejado el alma”, indica el preparador rojiblanco.

Gallego habla sobre la posible alineación indebida en caso de que fuera expulsado Javi Fuego. “He considerado que los cambios que tocaban eran esos, y he corrido riesgos. No he pensado en esa hipótesis de una posible expulsión”. También se refirió al técnico a la plantilla corta, con 18 fichas profesionales. “Gracias a eso han aparecido los Guille o Gaspar. No pienso más allá”, comenta respecto a si cree que le puede perjudicar en el futuro.

También se refiere al planteamiento en el partido, con la entrada de Javi Fuego y Nacho Méndez en el once inicial. “Buscábamos un doble pivote (Gragera y Javi) que nos diese muchísima más solidez. Con Nacho y Aitor, a pierna cambiada, queríamos generar dudas a los laterales”. Y añade finalmente sobre este aspecto: “Me alegro que así sea, porque así no me preguntáis (en referencia a la prensa) por Manu, y eso es una buena noticia”.