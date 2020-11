En lo deportivo le va de cine al Sporting. El equipo, en tercera posición, tras un gran inicio, se ha quitado la espina de los dos últimos cursos, donde no se consiguió el objetivo del ascenso. Pero las sensaciones a nivel económico no son las mismas. El Sporting, que sobrepasa el límite salarial, tiene que echar números para cuadrar su presupuesto. El presidente Javier Fernández advirtió en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA que las vías pasan por un traspaso, negociar un crédito o de nuevo una reducción salarial. A esa última vía se refirió ayer Javi Fuego, uno de los jugadores con más peso en el vestuario. “Tenemos línea directa con el presidente. Es claro y cercano con nosotros y desde el club no se nos ha trasmitido nada sobre una rebaja salarial. No hay nada ahora. Veremos qué pasa, pero por ahora no hay nada que valorar al respecto”, dijo el poleso. En lo deportivo, Fuego apuntó una de las claves del buen rendimiento este curso con un equipo parecido a la del anterior: “Es verdad que la plantilla es similar a la del año pasado, pero son circunstancias distintas. El año pasado teníamos una presión excesiva por estar arriba desde el principio”. Y también se refiere a su situación personal: “Este verano hice un reseteo mental, no me podía permitir estar en mi club y no disfrutar del día a día y todo lo que supone el Sporting”.