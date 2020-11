"Al final por lo que vamos a pelear es por competir bien no sólo con estos dos equipos, si no contra todos los rivales". David Gallego, entrenador del Sporting, vuelve a echar mano del "partido a partido" para analizar un calendario en el que en quince días se medirá a cinco rivales, dos de ellos el primer y segundo clasificado, Espanyol y Mallorca. No considera que esta fase pueda definir si los rojblancos están capacitados para luchar hasta el final por seguir arriba. "Eso nos lo dirá el día a día. Nos centramos únicamente en el partido de cada semana y al final de temporada veremos de lo que somos capaces", reitera. Lo que tiene claro es que el domingo en Son Moix tocará afinar al máximo la puntería. "Ante el Mallorca marcará la diferencia la efectividad que tengamos", subraya.

"Cuando hay tantos partidos el tener jugadores lesionados y menos disponibles nos penaliza. Hay que adaptarse y hacer un doble o triple esfuerzo con los que tengamos. No nos queda otra cosa que hacerlo y asumirlo", señala David Gallego sobre las 13 fichas del primer equipo que tiene disponibles, por el momento, para viajar a Mallorca. Recuerda que la posibilidad de cometer alineación indebida ante el Rayo por la expulsión de Javi Fuego fue "un riesgo asumible" y no arroja mucha luz sobre la vuelta de Cristian Salvador, que lleva dos meses en la enfermería. "Cristian tiene una lesión muscular, no sabíamos cómo va evolucionar y ahora está haciéndolo bien. Lo único que esperamos es que esté con nosotros lo antes posible", explica.

En cuanto a la posibilidad de que Neftali entre por primera vez en convocatoria, el entrenador del Sporting no se moja. "Neftali como el resto de jugadores de la primera plantilla son jugadores valorados para entrar en convocatoria cada fin de semana", responde antes de destacar que tras la igualada ante el Rayo "la reacción ha sido francamente positiva. Hemos competido contra uno de los mejores equipos de la categoría. Hicimos un partido francamente bueno".

En cuanto al rival del domingo, Gallego señala que "los números lo dicen todo. Junto con el Espanyol, por presupuesto y potencial de plantilla, son los más potentes. Están en otra Liga. Es un equipo muy sólido en defensa, sólo le han hecho dos goles, y sólo ha perdido el primer partido de Liga. Tiene mucho talento individual. A día de hoy, está siendo muy contundente en las dos áreas. Sabemos que sólo le han hecho dos goles, pero es cierto que cada semana es muy difícil que un equipo no reciba ocasiones. Preveemos que podemos generar pocas ocasiones, lo que marcará la diferencia es la efectividad que tengamos".

Por último el técnico catalán recordó que "estoy feliz, encantado en el club, en la ciudad y con el equipo" tras cumplir cien días en el Sporting y también responde sobre la posibilidad de que la pandemia obligue a una reducción salarial en el futuro. "No nos han trasladado absolutamente nada por lo que seguimos con la tranquilidad del principio de la temporada", concluye.