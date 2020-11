“Por lo que vamos a pelear es por competir bien no sólo con estos dos equipos, si no contra todos”. David Gallego, entrenador del Sporting, vuelve a echar mano del “partido a partido” para analizar un calendario en el que en quince días se medirá a cinco rivales, dos de ellos el primer y segundo clasificado. No considera que esta fase, con primera parada mañana en Mallorca, pueda definir si los rojiblancos están capacitados para luchar hasta el final por seguir arriba. “Eso nos lo dirá el día a día”, reitera.

Lo que tiene claro Gallego es que tocará afinar al máximo la puntería ante los baleares. “Les generan pocas ocasiones y marcará la diferencia la efectividad que tengamos”, subraya. “Hay que adaptarse y hacer un doble o triple esfuerzo con los que tengamos”, señala David Gallego sobre las 13 fichas del primer equipo que tiene disponibles, por el momento, para viajar a Mallorca.

En cuanto a la posibilidad de que Neftali entre por primera vez en convocatoria, no se moja. “Neftali como el resto de jugadores de la primera plantilla son jugadores valorados para entrar en convocatoria cada fin de semana”, responde. Del rival añade que “junto con el Espanyol, por presupuesto y potencial de plantilla, son los más potentes. Están en otra Liga”. Y también responde sobre la posibilidad de que la pandemia obligue a una reducción salarial en el futuro. “No nos han trasladado absolutamente nada, por lo que seguimos con la tranquilidad del principio de la temporada”, concluye.