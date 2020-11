“Cometimos errores garrafales”

El inicio lo rompió todo hasta el final. Un minuto tardó Saha en adelantar al Lealtad tras un centro desde la izquierda de Atta que pilló a todo el Sporting B atándose las botas. El golpe despertó a los gijoneses y la reacción llegó ocho minutos después, en un rápido ataque tras robo en el centro del campo de Iván Elena. César, con un reverso escorado en la frontal, cruzó raso para hacer inútil la estirada de Mateusz y devolver el equilibrio.

A partir de ahí, el partido entró un ida y vuelta cómodo para los rojiblancos con el añadido del pulso entre Samuel Baños y César, capaz de lo mejor y de lo peor. Los despistes del avilesino, especialmente a la hora de posicionarse en el campo, sacaron de quicio al entrenador local. El consuelo llegó con la habilidad del rojiblanco para dar dinamismo a un ataque que tuvo algunas de sus mejores aproximaciones por su banda, la derecha. El mismo César perdonó el segundo de cabeza a centro de Koné, que se retiró a la media hora lesionado. Su sustituto, Morilla, también la tuvo en un balón muerto dejado por Mateusz en el área, pero el disparo lo salvó Matías casi en línea de gol. La sensación de que los rojiblancos iban a más se frenó en el descanso.

El Lealtad salió mejor plantado en la segunda parte, poniendo en mayores dificultades a los gijoneses para salir desde atrás y ganando todos los duelos aéreos en cada balón colgado desde la zaga rojiblanca. Merecieron marcar los visitantes, estrellando Juan Mera un balón en el palo que terminó en córner tras estirada de Christian Joel, refuerzo llegado desde el primer equipo junto al central Zalaya. En el momento de más apuros para los rojiblancos, con el rival volcado en su campo, cada contragolpe fue oro y así encontró el segundo Álvaro Santamaría, minutos después de que Lucas ya hubiera desaprovechado otra acción similar para marcar.

Los negrillos se fueron ya decididos a por el empate, facilitado por la roja directa vista por César por una entrada a destiempo a un defensa del Lealtad. La resistencia, liderada por Zalaya y Marcos Trabanco, la rompió, de cabeza, el recién incorporado Álvaro García, uno de los muchos exrojiblancos de los de Villaviciosa, dejando en tablas un partido de locura.

“El otro día nos faltó acertar y hoy –por ayer– también”. Samuel Baños, entrenador del Sporting B, lamentó al final del encuentro las oportunidades perdonadas para poder sumar los tres puntos. “Con la diferencia de un sólo gol los partidos están abiertos y puedes pasar apuros. Nos pasó en Langreo y esta vez también”, señaló, molesto. No ocultó su enfado con César, que además de dejar al equipo en inferioridad deja en mínimos al equipo para la próxima jornada, ya que Berto tiene por delante tres partidos de sanción y Koné se retiró ayer lesionado. “Son situaciones que no se tienen que dar. Tapar una jugada no requiere esa falta de roja. Estamos muy justos de gente y hay que ser ejemplo en todas las situaciones. No estoy contento. Nos tiene que servir para aprender, pero cuanto menos se repita, mejor”, concluyó.

No da por malo el empate, pero a Clemente Sánchez, entrenador del Lealtad, le quedó la sensación de que su equipo pudo llevarse más de Mareo. “La justicia en el fútbol es el resultado. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero también cometimos errores garrafales”, asumió el técnico negrillo. “Al final nos hemos rehecho y conseguimos un punto. La sensación es doble”, comentó sobre ese filo entre la derrota y la victoria en el que caminó el cuadro de Villaviciosa. “Tuvimos una situación clara para hacer el segundo y en un error nos lo marcaron ellos”, señaló Clemente en relación a la falta de entendimiento entre Mateusz y Matías en el gol de Santamaría. “Hay que corregir esos fallos para que no nos pasen en el siguiente. Intentamos apretar al Sporting B, no dejarles correr. Lo conseguimos durante muchas fases”, concluyó.