El final del culebrón del verano lo anunció Christian Ferreres ayer a última hora en sus redes sociales. El futbolista de 16 años, con el que contaba el Sporting para su filial, jugará en el Villarreal. “Me despido del club de mi vida, donde me he formado durante ocho años, llenos de momentos únicos inolvidables”, señaló. “Este club es y será siempre me casa”, explicó en referencia al Sporting. El club rojiblanco había igualado la oferta presentada por el Villarreal y reclamado posteriormente una compensación por su formación.