La apuesta del Sporting en Mallorca convence: el “galleguismo” cuaja

Un estilo que convence. “Podrá ganar o perder, pero da gusto ver a este equipo”. Es una de las frases más repetidas en los comentarios entre la afición. El Sporting de David Gallego conecta con la hinchada por su valentía y propuesta. Un equipo que compite y está vivo en todos los partidos. La imagen del pasado domingo en Mallorca, con la sensación de que el Sporting mereció más, se repitió en otros partidos este curso, como la derrota en Málaga o el empate en casa ante el Rayo. En Son Moix, el conjunto gijonés efectuó hasta 14 remates. Solo faltó el gol. Pero la imagen del equipo, con personalidad, frente a un rival con potencial y que solo lleva dos goles en contra, fortalece la conexión entre el equipo y su afición.

El aval de los números. Después de 13 jornadas, el Sporting suma 24 puntos. Uno menos que el curso pasado en toda la primera vuelta. Una cifra muy considerable, ya que un triunfo ante el Sabadell permitiría, con siete partidos menos, superar ya ese registro. El Sporting va en serio. Apenas le separan tres puntos del liderato. Solo Espanyol y Leganés, con ocho triunfos, superan los siete de los gijoneses. Desde el inicio de Liga, el Sporting se mantiene en la zona de privilegio de Segunda División.

Gallego, con ideas claras. La jornada anterior David Gallego reconoció que debía asumir el riesgo de introducir dos jugadores con ficha del filial en los últimos instantes. El VAR evitó la expulsión de Javi Fuego, que hubiera supuesto alineación indebida. No le tembló el pulso al técnico con los cambios, ni tampoco en Mallorca, cuando solo efectuó una sustitución, y faltando dos minutos para el final. Consideró el técnico que, pese al esfuerzo físico, la propuesta debía mantenerse. La última vez que el Sporting efectuó un único cambio en un partido fue en junio de 2018, en el play-off en Valladolid, cuando Baraja solo dio entrada a Álex López por Rubén García en el minuto 86.

El once base y la resistencia. Su idea fija se traslada también al once inicial, sin apenas modificaciones. David Gallego tiene una base en la que sólo realiza algún retoque concreto en los laterales, en el pivote o los extremos. Apenas hubo uno o dos cambios por semana, y la mayoría fueron obligados. Gallego tiene su armazón definido, pero ahora, con un calendario apretado, se pondrá a prueba la resistencia de sus hombres de confianza. También es cierto que no le queda mucho más donde elegir al técnico, que para mañana ante el Sabadell recupera a Carmona tras cumplir un partido de sanción. Con otros cuatro encuentros en estas dos semanas, el físico de la plantilla se pondrá a prueba para intentar mantener ese buen rendimiento.