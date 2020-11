La pandemia impide disfrutar de momentos especiales que ayudan en el día a día a nivel personal. Los futbolistas no se quedan atrás. A Javi Fuego la situación actual le ha puesto en barbecho dos de sus pasiones: la bicicleta y sus escapadas al monte a una cabaña familiar situada entre Infiesto y Caso. Pero le ha servido para disfrutar de otro de sus placeres: pasar tiempo con los suyos. Tras doce años lejos de Pola de Siero, el centrocampista regresó para poder estar más tiempo en su casa junto a sus tres hijos, sus padres y suegros, con los que le gusta salir a caminar y disfrutar de la huerta donde su padre cría algunos animales. Esa calma y ambiente familiar, para una persona muy cercana y cariñosa como es Javi Fuego, está siendo una gran ayuda para el poleso en su segunda temporada en el Sporting tras su vuelta. Fuego se ha liberado mentalmente de muchas cargas para acercarse a la versión que se esperaba de él después de un año para olvidar, como el del resto del equipo.

“El curso pasado le pesó esa responsabilidad de querer cumplir tanto, cuando el equipo no estaba bien tampoco. Eso le afectó. Se tomó muchas atribuciones, es un jugador que siente los colores, pero se dio cuenta de que al final es cosa de todo el equipo”, cuenta Sandalio Martino, el primer entrenador que tuvo en el fútbol, en los benjamines del Romanón. “Ahora se le ve feliz y más centrado”, subraya.

El propio Javi Fuego también reconoció esa misma circunstancia hace apenas una semana. “El año pasado mis expectativas personales no me ayudaron a disfrutar, el exceso de responsabilidad me impidió disfrutar. Este verano hice un reseteo mental, que me llevó a liberarme. No me podía permitir estar en mi club y no disfrutar del día a día y todo lo que supone el Sporting”, explicó el poleso.

Sus números en Mallorca 94,6% de pases buenos Su mejor registro del curso, en el que su media de precisión es del 87,6%. 7 duelos ganados Su partido más combativo, con un trabajo más efectivo que nunca esta temporada. 506 partidos disputados Es la cifra de encuentros que lleva jugados entre Primera y Segunda.



Javi Fuego despachó una notable actuación ante el Mallorca. Fue su segundo encuentro seguido como titular este curso, tras otro buen partido ante el Rayo, asistiendo a Aitor García en la acción que acabó en gol del Sporting. Fuego inició de titular el curso y enlazó así seis partidos hasta que dejó de serlo tras el partido contra el Tenerife. Ahora ha vuelto a ser y sentirse importante, con uno de sus mejores partidos desde que regresó a Gijón. En Son Moix, Javi Fuego mostró su imagen más precisa y combativa. Por un lado, registró su mejor porcentaje de pases buenos del curso (94,64 por ciento), cuando su media se sitúa en 87,61 por ciento. Y además, apareció también su faceta más guerrera, con siete duelos ganados: también su mejor güarismo del curso.

“El equipo está funcionando muy bien y eso le ayuda”, cuenta Sandalio Martino. “Creo que le beneficia el carácter del nuevo entrenador, que favorece a su juego con la idea que plantea. Además, Gallego sabe comunicar”, destaca su primer técnico en el fútbol.

Con una carrera de casi dos décadas en el fútbol profesional, Javi Fuego mantiene un estricto cuidado en la alimentación. Es uno de los secretos que le permiten haber llegado con un buen estado de forma a sus 36 años –en mes y medio cumplirá 37–. También el tratamiento con hielo, que ayer mostró en sus redes sociales, y que lleva efectuando desde su etapa con Marcelino García Toral de entrenador del Sporting. “Javi Fuego tiene una cosa muy clara: el orden. Es el típico medio centro argentino, que ayuda a la defensa, que sabe contribuir a los centrales a iniciar la jugada. Es un jugador muy equilibrante para un equipo, con esa doble función de ayudar a la defensa y coordinar el centro del campo para echar adelante al equipo”, enfatiza Sandalio Martino. “Le echo un poco en falta atreverse a tirar a fuera desde el área, tiene buen tiro, pero le falta intentarlo más. Es algo que siempre le ha faltado”, añade Martino.

Junto a Gragera en el pivote, Gallego ha encontrado una pareja que le aporta equilibrio y que además ha permitido a Pedro Díaz mostrar su potencial ofensivo las últimas jornadas. Otra ventaja más del reseteo de Fuego.