El Sporting traslada su descontento por el caso Ferreres. La marcha al Villarreal del jugador de 16 años ha provocado que el club haya tomado la decisión de recurrir la decisión del Comité Jurisdiccional de la Federación, de permitir al Villarreal inscribir al que fuera joven canterano del Sporting. El club ha decidido recurrir la decisión al CSD, y en paralelo también, denunciar al jugador y al Villarreal al Comité de Competición, por haber entrenado y firmado un contrato con el cuadro castellonense cuando tenía otro en vigor con el Sporting.

"Nos han maltratado. Estamos muy molestos. Pelearemos hasta el final para que se haga justicia", expone Ramón de Santiago, consejero y abogado del club, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. "Nos han robado", cuenta el consejero del Sporting, que también añade que "Roig, presidente del Villarreal, calificó de robo en abril de 2019 esta misma situación cuando se quejaba que le habían llevado otros equipos a sus canteranos, consideré acertada en su momento esa declaración, y también lo utilizamos ahora porque ha sido así".

El Sporting expone que hizo todo lo posible por renovar al jugador, y considera que le ofrecieron mejores condiciones que el Villarreal. "Es una situación que se ha podido evitar, no ha habido voluntad por parte del chico y del Villarreal. No recuerdo haber hecho más por un jugador. Hemos intentado ayudar en lo que hemos podido e ido de buenas con el Villarreal, al que considerábamos un club amigo", cuenta antes de exponer los intentos para renovar a Christian Ferreres: "La primera oferta que le hicimos fue con solo 14 años, el verano de 2019, y hemos hablado varias veces con él. Nuestra oferta considero que mejoraba a la del Villarreal. Creamos un precedente peligroso, de ofrecerle un contrato, que es algo que no me gusta ese mensaje hacia los más jovenes, pero que le permitía poder llegar hasta el primer equipo".

El club rojiblanco confía ahora que el CSD le de la razón. "Por el bien del Sporting y del fútbol en general", cuenta De Santiago. "Ya ha habido algún precedente del año pasado, de tres o cuatro expedientes, pero que no llegaron hasta el final. Nosotros sí que llegaremos hasta el final. Nos vemos obligado a seguir como club de cantera que somos, porque sino el día de mañana nos pueden robar otros tres", afirma.

El club rojiblanco mantenía un conflicto con el Villarreal desde el pasado verano, como destapó LA NUEVA ESPAÑA, por la intención del jugador de irse al conjunto castellonense, y que se amplió aún más ya que ambos habían tramitado su ficha. El Sporting defendía su derecho para retener al jugador, al igualar la oferta del club castellonense.