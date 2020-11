La decisión del Comité Jurisdiccional de la Federación de permitir la marcha de Christian Ferreres al Villarreal ha provocado un profundo malestar en el Sporting, que agotará las vías legales para recuperar los derechos del canterano de 16 años. “Nos han maltratado. Estamos muy molestos. Pelearemos hasta el final para que se haga justicia”, expuso Ramón de Santiago, consejero y abogado del club, a LA NUEVA ESPAÑA. “Es un robo”, añadió, mientras apuntó que “Roig, presidente del Villarreal, calificó de robo en abril de 2019 esta misma situación, cuando le habían llevado otros equipos a sus canteranos. Entonces consideré acertada esa declaración por eso la utilizamos ahora porque ha sido así”.

Ferreres anunció el pasado lunes por la noche que ponía fin a su etapa en el Sporting. El club rojiblanco mantenía un conflicto con el Villarreal desde el verano, como destapó LA NUEVA ESPAÑA, por la intención del jugador de irse al conjunto castellonense, y que se amplió aún más ya que ambos habían tramitado su ficha. El Sporting defendía su derecho de retener al jugador al igualar la oferta del club castellonense para hacerle un contrato profesional. El Comité Jurisdiccional de la Federación se pronunció dándole la razón al Villarreal, y abriendo un nuevo proceso para dictaminar ahora la indemnización que el Villarreal debe pagarle al Sporting por los derechos de formación. Una cifra que estaría estipulada en unos 40.000 euros por un contrato como profesional que Ferrerres ha firmado con el Villarreal y que tiene una cláusula de rescisión de 18 millones.

El Sporting recurrirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) la decisión para pelear por los derechos del jugador y para evitar que la situación se repita “por el bien del Sporting y del fútbol en general”, afirmó De Santiago. “Ya ha habido algún precedente del año pasado, de tres o cuatro expedientes, pero que no llegaron hasta el final. Nosotros sí que llegaremos hasta el final. Nos vemos obligados a seguir como club de cantera que somos, porque sino el día de mañana nos pueden robar otros tres”, subraya el consejero.

El conflicto por el futuro de Christian Ferreres se remonta al verano de 2019, cuando el Villarreal ya le ofreció un precontrato. El jugador, no obstante, y ante la intención del Sporting de hacerle un contrato profesional, decidió rechazarlo y seguir en Gijón. Según el entorno del jugador, el distanciamiento se produjo al separarse el Sporting del planteamiento inicial prometido. El club rojiblanco, por su parte, recalca que sí hizo lo suficiente por lograr su continuidad. “La primera oferta fue con solo 14 años y hemos hablado varias veces con él. Nuestra oferta mejoraba a la del Villarreal. Y eso que creamos un precedente peligroso al ofrecerle un contrato profesional a gente tan joven. Es un mensaje que no me gusta trasladar”, expone Ramón de Santiago.

Christian Ferreres, jugador de banda que también puede actuar como segundo punta, cuenta con un buen potencial y desparpajo, según los que han visto entrenar y jugar, pero también insisten en que aún le queda margen de crecimiento. El año pasado, siendo cadete, jugó con el equipo de Liga Nacional. Este verano estaba citado por Samuel Baños, aún en edad juvenil, para iniciar la pretemporada con el Sporting B.

Ferreres, que pasó los últimos meses en Castellón junto a su familia, ya que su hermano Abraham fichó por el Villarreal, podría exponerse a una inhabilitación si prospera otro recurso del Sporting ante el Comité de Competición, “por entrenar y firmar un contrato con el Castellón cuando tenía otro con el Sporting en vigor”, según explicó Ramón de Santiago.

“Dudo que haya traspasos”. El consejero del club rojiblanco también se refirió a la delicada situación económica del Sporting. “Miedo ninguno. Venimos de zonas muy oscuras, de un agujero muy grande, de una situación mucho más crítica que la de ahora, que es algo puntual”, señaló en la “Cope” De Santiago. “Dudo mucho que vendamos algún jugador en el mercado de enero”, explicó también antes de mandar un mensaje de cautela sobre la dinámica deportiva: “Este equipo lo que nos transmite es mucha ilusión”.