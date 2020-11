Gallego habla sobre cómo ve el partido del Sporting en Las Palmas este domingo

Cumic. “Estamos muy contentos con su evolución y adaptación. Hay que tener paciencia con él, tiene el hándicap del idioma. Viene a un fútbol diferente, y eso requiere un tiempo. Es un jugador que tiene unas cualidades que nos vienen muy bien a nuestra forma de jugar, y le llegará su momento. Hay que ser pacientes, durante la temporada, que es muy largo, nos va a ayudar muchísimo”.

Futuro en Gijón más allá de su contrato. “Está muy lejos, no son decisiones solo mías. Vivo el día, las hipótesis no me interesan. Lo único que me gustaría es volver hacer un gran partido en Las Palmas”.

Dos extremos o Manu desde la banda. “Estoy muy contento con la aportación de Aitor, Gaspar y Manu. Hay las dos posibilidades, que nos hace más ricos”.

Las Palmas. “Tiene un entrenador muy valiente, que no especula, con un equipo muy agresivo en la presión, y que intentan crear mucho juego. Estoy convencido de que no van a especular para nada”.

Mensaje del club. “No hablamos a nivel clasificación. Estoy en contacto diario con la dirección deportiva, hablamos del día a día, pero sin plantearnos nada a nivel de clasificación”.