David Gallego quita hierro a la derrota. En un partido controlado por el Sporting, el entrenador lanza un mensaje de pasar página tras la derrota en Las Palmas. “Es una prueba muy bonita para ver emocionalmente qué capacidad tiene el equipo para pasar página en el próximo partido. Busco el lado positivo, espero que aprendamos de esto. Estoy deseando que llegue el jueves para ver cómo se comporta el equipo”, explicó Gallego para cerrar su intervención tras el partido del estadio de Gran Canaria.

El técnico transmitió la clave por la que cree que su equipo salió mal parado de Las Palmas tras ir por delante en el marcador. “En la primera parte nos pusimos 0-2, pero no nos encontrábamos cómodos. Emocionalmente no estábamos bien, estábamos imprecisos. Nos marcaron pronto tras el descanso, nos generaron dudas. Ha sido un tema emocional, nos han comido”, apuntó.

Cuestionado sobre si la falta de frescura les jugó una mala pasada por hacer solo un cambio y evitar las rotaciones, Gallego fue tajante: “Cuando no se gana, y te remontan un partido, lo fácil es una lectura de un tema físico. Creo que es más un tema de que no hemos estado bien en el partido, y que cometimos errores graves que nos costaron goles”.

El técnico señaló que mantendrá su idea: “Respeto las opiniones del cansancio físico y las rotaciones, pero seguiré jugando miércoles y domingo poniendo el mejor once posible”. El entrenador catalán también resaltó que no fue el día del equipo y advirtió de que ponerse por delante no garantiza cerrar un partido: “Se han perdido Champions ganando 3-0 al descanso, con eso no me justifico. El empate nos mata. El equipo ha querido, pero no ha estado”.

El Sporting se quedó ayer en Las Palmas y viajará hoy en avión hacia Asturias. David Gallego dirigirá una sesión de trabajo vespertina en Mareo. El próximo encuentro de los rojiblancos será este jueves ante el Albacete en El Molinón (21.30 horas). La semana la completará el equipo con la visita el domingo al Espanyol (16.00 horas), en el reencuentro del técnico con su antiguo equipo.