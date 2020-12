"Por supuesto que los cuatro equipos que van por delante de nosotros tienen las mejores plantillas, pero esto no quiere decir que tengamos que regalar las primeras posiciones para ellos". David Gallego, entrenador del Sporting, fija una nueva meta para el conjunto rojiblanco. "Es un reto ilusionante ver si somos capaces de seguir estando cerca de ellos, porque significará que estamos haciendo las cosas bien. A ver si somos capaces de estar luchando con ellos", subraya el preparador de los gijoneses en unas palabras que rompen con el habitual "partido a partido" al que siempre suele acogerse. En todo caso, avisa, que "no es fácil en una Liga que se están consiguiendo muchos puntos y los favoritos ya están arriba". Mañana el equipo recibe al Albacete (21.30 horas).

"Estando al cien por cien podemos competir ante cualquier rival", dice David Gallego, que tiene claro el aprendizaje que supuso la derrota sufrida ante Las Palmas, una remontada sufrida por lo que consdieró un factor emocional. "El tema emocional me refería a que un 0-2 al descanso en su resultado que puedes pensar que lo tienes casi ganado. Te hacen un gol y piensas que lo puedes perder y se dio esa sensación, se dio la sensación de que el equipo se hacía chico y el rival, grande. Son situaciones que pasan también a los grandes, recuerdo casos en Liga de Campeones con 3-0 al descanso. Y estamos hablando del máximo nivel. Todo lo que nos pasa es para crecer. Hay que darle naturalidad y aprender de lo que nos pasó. Hay que ser conscientes de ello y analizar qué alternativas tenemos para solucionar si nos vuelve a ocurrir. Hemos incidido en por qué tuvimos menos el balón y nos costó tanto salir del campo", detalla.

El entrenador del Sporting adelanta que no hará cambios en el once en consecuencia únicamente de esa derrota, pero no descarta novedades por causas como el cansancio físico. "Si hay cambios es porque consideramos que a nivel de plan de partido es el mejor once que podemos hacer. Veremos a ver cómo se está a nivel físico", señala. En todo caso, subraya que "para mí el tema físico no va ser una excusa". En este sentido, no cree que el hecho de que los últimos cinco goles recibidos hayan sido en la segunda parte se deba a algo relacionado únicamente al cansancio. "Es una consecuencia. Normalmente estadísticamente en las segundas partes es cuando hay más ocasiones y más goles. El desgaste físico va generando más situaciones y son cosas que nos pasa a nosotros y a todos los equipos", argumenta.

A un mes de que se abra el mercado invernal, el entrenador del Sporting evita valorar cómo se va a mover el club. "No me corresponde el tema de refuerzos. No me voy a salir de ahí porque así lo siento. Entreno a la plantilla que tengo, son los mejores que podemos tener y a partir de ahí, a muerte. En todo caso, no sólo el Sporting, todas las direcciones deportivas trabajan ya diariamente para ver si se pueden reforzar cuando llegue el momento", comenta.

David Gallego dice no mirar la tabla ante la visita de un Albacete que llega como colista. "No valoramos al rival por su posición en la tabla, valoramos sus virtudes y sus no tantas virtudes. Tendremos que hacer muy bien las cosas para ganar. Son partidos de mucha igualdad, deciden pequeños detalles. Hay pocos partidos en Segunda en el que un equipo sea superior al otro en muchos minutos", sentencia. Después de lo ocurrido en Las Palmas tiene claro que "espero ver a un Sporting como hasta ahora. Un equipo que va a por el rival y tiene muy claro el plan de partido".