Sporting 0 - 0 Albacete

La fuerte tromba, y un día espeso en el remate, frenaron al Sporting ante el colista. Los rojiblancos empataron sin goles en casa ante el Albacete, en un choque marcado por lluvia, que dejó el terreno de juego con muchos charcos en el tramo final. Los rojiblancos desaprovecharon varias ocasiones claras para marcar y ven como se le escapan dos puntos de El Molinón, que al menos sigue siendo el único campos sin derrotas de la categoría

David Gallego apostó por una revolución, con hasta cuatro caras nuevas en el once inicial. Y también con cambio de dibujo, al apostar por dos delanteros. Pelayo Suárez actuó de lateral derecho para dar descanso a Guille Rosas; Saúl García entró por Pablo García en el lateral zurdo; Manu García se mantuvo de inicio, pero pasó a ocupar la posición de Javi Fuego, y en la banda derecha Gaspar fue la novedad; mientras que para el enganche ahí entró Álvaro Vázquez por Pedro Díaz, y se actuó con dos puntas.

El Sporting salió de forma más intensa y con mayor intención. A los once minutos Djuka estuvo muy cerca de poner el primer tanto para el Sporting, pero su remate ante el meta del Albacete se quedó corto y un zaguero rival la despejó antes de que cruzase la línea de gol. Volvió a aproximarse a ese gol el conjunto de David Gallego a la media hora de juego, con un fantástico pase de Manu a Djuka, que asistió al punto de penalti a Gaspar, que remató demasiado alto. Y justo en la última acción antes del descanso, Djuka, a la media vuelta, disparó rozando el palo.

La segunda parte se inició con un buen central lateral de Pelayo, que Djuka remató con un buen cabezazo, pero que no vio puerta por muy poco. Álvaro Vázquez, que no tuvo su día, se topó por partida doble ante el meta rival.

A falta de algo más de media hora para el final del partido Gallego refrescó el ataque, con Pablo Pérez por Álvaro Vázquez y Javi Fuego por Aitor García, dejando a Manu García de enganche.

El paso de los minutos, con una fortísima tromba de agua, provocó que el césped se encharcase, dificultando el juego, y obligando a un estilo más directo para intentar llegar al área rival. Djuka, a los 85 minutos, con una fuerte volea, hizo emplearse al meta del Albacete al máximo.