Los dos años mágicos de Noel Alonso: debut con Sporting y Celta

“A mí también me fichó ‘El Negro’”, apunta Noel Alonso sobre el prolífico ojeador, ya fallecido, culpable de vestirle de rojiblanco. Las primeras patadas al balón llegaron mucho antes de conocer Mareo, en su primer colegio, Las Ursulinas de Gijón (ahora Montedeva). “Un entrenador del Roces me vio jugar en la pista y me propuso apuntarme al equipo. Después, en benjamines, vino a ficharme el Xeitosa”, cuenta. Ahí ya no se le escapó a José Fernández, el cazatalentos del Sporting, que pescó en el equipo de Brito a tres futuros jugadores de la primera plantilla: Joni López, Marcos Landeira y Noel Alonso. Los dos últimos, vecinos del Polígono de Pumarín e íntimos amigos.

“El primero en ponerme de lateral fue Emilio de Dios”, recuerda el gijonés. El ahora hombre de confianza de Monchi, director deportivo del Sevilla, era entonces entrenador de los alevines del Sporting. “Al principio destacaba poco, no era de los que más jugaba. Después, cuando siendo cadete de primer año vi que Iñaki Tejada ya me llamó para jugar con el A, empecé a pensar que quizá podría salir algo de esto del fútbol”, relata. Y vaya que si salió. No olvida como siendo todavía juvenil Marcelino García Toral, entrenador del primer equipo, le citaba para “los partidillos de los jueves en El Molinón. Estar entre aquellos jugadores y pisar ese estadio era increíble”.

Aunque tuvo que esperar un poco más para debutar. Noel Alonso nunca olvidará la temporada 2005-06, la de un estreno en el Sporting con suspense. “Llevaba ya desde mitad de temporada incorporado al primer equipo. Hice muchos viajes, comí mucho banquillo”, comenta y entonces, visita a Pucela. “Estaba ya con el cuarto árbitro, listo para entrar y veo cómo Ciriaco e Iñaki Tejada hablan entre ellos. Cancelaron el cambio porque se dieron cuenta de que si jugaba, al día después no iba a poder hacerlo con el filial, algo que no era así. Metieron a otro. Tenía 18 años, era mi debut. Lloré de rabia”, detalla. Tuvo que esperar a la última jornada, ante el Murcia, en El Molinón. “Creo que me lo merecía. Fue un día de mucha tensión. Tienes miedo porque quieres agradar a tu afición. Creo que ese día y los siguientes lo conseguí. Es mi mayor orgullo de mi paso por el Sporting”, sentencia.

La llegada de Manolo Preciado al banquillo, del que “aprendí mucho”, no acabó de darle la continuidad esperada pese a que “nos puso a jugar a todos los canteranos. Ya no era subir y bajar al filial, era competir con profesionales”. Al año siguiente se fue cedido al Palencia. “En enero me llegó otra propuesta de ir al filial del Celta, donde estaba Alejandro Menéndez, con el que en el Sporting habíamos sido subcampeones de Copa del Rey y Copa de Campeones”. Se fue a Vigo para compartir vestuario con Iago Aspas y debutar poco después en el primer equipo, al que también dio el salto Alejandro Menéndez, conquistando juntos una permanencia en Segunda que peligró. A su alrededor, futbolistas como Diego Costa o los asturianos Michu y Esteban.

A su regreso a Gijón, Noel Alonso se encontró con un Sporting que acababa de subir a Primera y sin espacio para él. Melilla, Pontevedra (con fase de ascenso a Segunda), Klagenfurt austriaco, Caudal y Llanera completaron su historia con el fútbol, ahora convertida en una pasión seguida por el televisor. “Es el año que más enganchado me tiene el Sporting. Espero que sirva como ejemplo a seguir y no se utilice a la cantera sólo cuando se necesite por motivos económicos”, defiende sobre los rojiblancos, con siete gijoneses en el equipo por primera vez en 20 años. Padre de una niña de 20 meses, Lola, pide un deseo: “Espero que esta temporada sea la del ascenso, pero no podemos exigirlo, hay que ser conscientes de los presupuestos y equipos que hay por delante”.