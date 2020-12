El Real Sporting aterrizaba en tierras catalanas con el firme propósito de reencontrarse con la victoria frente a un todopoderoso Espanyol, equipo hecho para el ascenso directo. Dos equipos con sabor a Primera y que como debería ser casi de obligado cumplimiento siempre que fuera posible, jugaban ambos con sus primeras equipaciones.

Para un envite de semejante tamaño, David Gallego optaba por realizar algunos retoques con respecto al último once. En este caso, volvían a la titularidad Guille Rosas y Gaspar, manteniendo el entrenador catalán un 4-4-2 de partida, si bien Manu García partía desde una posición algo más retrasada que Uros, justo en el espacio donde más problemas crea a su rival y más soluciones aporta a los suyos.

De mano el dominio del Espanyol fue casi absoluto, con un Sporting sufriendo. No obstante los rojiblancos mostraban sus cartas en las contras de las que dispusieron en estos primeros compases del encuentro.

No se había cumplido el minuto 10 cuando Gaspar vio la primera tarjeta amarilla del partido, en un choque en el centro del campo, que quizás no merecía tanto castigo. El colegiado vasco, Sagués Oscoz (dignos apellidos para un árbitro), probablemente no quería que el partido se le escapase de las manos a las primeras de cambio.

Con los periquitos metiendo a los sportinguistas en su campo, a base de centros producto de jugadas a balón parado, pero sin crear sensación de verdadero peligro, se cumplía el primer cuarto de hora con ese primer objetivo cumplido: frenar el ímpetu inicial de los locales.

Pasada esa primera meta, el Sporting comenzó a entrar en contacto con mayor frecuencia con el balón, jugando pacientemente a la espera de encontrar esa oportunidad con la que poder asestar el primer golpe al Espanyol.

Por banda izquierda lo intentaba Aitor, si bien le faltaba el apoyo de Saúl García, muy agazapado en su posición de lateral y apenas incorporándose al ataque. Por la derecha sí que Guille Rosas parecía mostrar mayor descaro a la hora de apoyar a Gaspar.

Un disparo que se fue lejos de Darder, desde dentro ya del área grande, fue el mayor peligro que los blanquiazules provocaron, justo cuando desde la megafonía, se rendía homenaje al tristemente fallecido, Jarque. Era el minuto 21.

Muy ordenado el Sporting, con las líneas muy juntas, el equipo de David Gallego complicaba el panorama a los jugadores dirigidos por Vicente Moreno, hasta el punto de llevarles a cometer continuos errores y obligándoles a finalizar desde posiciones muy complicadas.

Sin embargo, David Gallego en su banquillo no se mostraba nada satisfecho con lo que estaba viendo sobre el campo. Su equipo, demasiado retrasado, no conseguía conectar con la gente de arriba, con los interiores muy poco participativos y Uros y Manu, sin entrar casi en contacto con la pelota. El canterano se veía obligado a bajar demasiado, con el consiguiente perjuicio para su juego desequilibrante en zonas más avanzadas.

Se la jugó Gaspar en el minuto 34, con una falta en la que los locales reclamaron algo más que la simple señalización de la infracción. Hubiera sido demasiado, pero por si acaso, David Gallego ya tenía calentando en banda a varios jugadores, en previsión de una más que cantada sustitución del interior canterano.

De nuevo desde fuera del área probó el Espanyol a Mariño, con un disparo en el minuto 38 de la estrella local, Raúl De Tomás, que el cancerbero gallego abortó en dos tiempos. Un minuto después la segunda tarjeta del partido fue también para el Sporting, siendo Saúl el jugador amonestado. El colegiado no fue igual de riguroso en una falta cometida sobre Gragera, cuando la primera parte entraba en su último minuto.

Esa acción fue la última que dispuso el Sporting y la última que ofreció una primera parte muy táctica y poco vistosa, con dominio local, aunque sin claras ocasiones y con un equipo sportinguista, al que le faltó mayor capacidad para encontrar esas contras tan características del equipo de David Gallego. La duda que se cernía sobre la afición rojiblanca se centraba en si los suyos serían capaces de aguantar otros cuarenta y cinco minutos al mismo ritmo. El fondo de armario que mostraba el equipo perico, era como para sentir respeto.

Se reanudó el partido sin cambios y la primera impresión fue que el Sporting quería ser más protagonista y no tener así que sufrir tanto metido en su campo. Al Espanyol aceptó el papel de secundario, consciente del enorme peligro que sus jugadores de ataque podrían crear en cualquier momento.

Un saque de esquina botado por Manu García en el minuto 54, acabó con la pelota rebotada al borde del área, encontrándose con Aitor, quien disparó muy alto. En la banda, Carmona se preparaba para el cambio. Como se esperaba, fue Gaspar quien abandonó el campo, condicionado por esa primera amarilla, entrando el mallorquín en su lugar. Con la sustitución, Aitor se fue a la banda derecha, quedando la izquierda para el veterano interior balear.

Llegada la primera hora de juego, el Espanyol volvía a recuperar en parte la posesión del balón. No impedía esto que Vicente Moreno siguiera realizando cambios en sus filas. Otro disparo lejano de Embarba en esta ocasión, el minuto 64, no requirió siquiera la intervención de Mariño.

No fue así un minuto después, cuando el gallego respondió seguro a un duro chut de Darder al borde de su área, desviando a saque de esquina. El Sporting comenzaba a acusar el cansancio del partido de entresemana ante el Albacete.

Por fin Uros consiguió imponerse en un duelo con su marcador, David López, quien se vio obligado a retenerle en una contra en el 68, recibiendo la consiguiente cartulina amarilla. Para desesperación de David Gallego, el Sporting volvía desperdiciar de manera inocente la correspondiente jugada a balón parado. Lo hizo otra vez en el lanzamiento de una nueva falta sobre el propio serbio dos minutos después.

A falta de disputarse el último cuarto de hora, el Espanyol realizó otro doble cambio, mientras que el Sporting a cada minuto que pasaba, mostraba en mayor medida su cansancio. Respondió por ello David Gallego a su vez también con un doble cambio, cumplido el minuto 78, entrando Pablo Pérez y el ex del Espanyol, Alvaro Vázquez. Se fueron a la ducha un fatigado Manu García, así como Uros, quien en esta ocasión, no pudo siquiera probar fortuna de cara a puerta.

Precisamente Alvaro Vázquez en el minuto 80, pecó de generoso al buscar a Pablo Pérez en una contra, cuando tenía también claras opciones para haber intentado el disparo.

Con el partido a punto de caramelo para el Sporting entrados en los últimos diez minutos, al plan de David Gallego le faltaba tan solo la guinda. Desde su área técnica el míster catalán pedía calma a los suyos, consciente de que podrían tener su oportunidad para ello, pero que lo primero era no perder lo que habían conseguido hasta entonces.

Un remate de cabeza de Wu Lei en el minuto 85, muy centrado, fue un aviso para los sportinguistas, de cara a no perder la concentración. Desgraciadamente un minuto después el aviso se convirtió en la jugada desgraciada para el Sporting, cuando el mismo jugagor chino se encontró con un balón dentro del área, tras un mal control de un compañero, que sirvió para que los pericos pusieran el partido de su lado. Otro jarro de agua fría para el Sporting, después de los recibidos en Gran Canaria y en su propio estadio ante el Albacete. Y van tres consecutivos.

Los cuatro minutos de prolongación no sirvieron sino para ahondar en la herida de un Sporting que probablemente hizo méritos para mejor resultado, si bien se volvió a demostrar que en esta categoría, la calidad de tus jugadores de ataque son los que marcan la diferencia. Y ese fondo de armario antes citado, en el caso del Sporting, no está al mismo nivel que el del cuadro blanquiazul.

No se rindió no obstante a su suerte David Gallego, realizando su último cambio en el 91, yéndose Aitor García y entrando un reaparecido Cumic. No dejó de resultar algo sorprendente esta sustitución, que sin embargo se reveló interesante en los sucesivos minutos finales, con el Sporting metiendo en su área al Espanyol.

La jugada polémica llegó en el 94, cuando Babin cayó al suelo tras un golpe con un rival, que el VAR sin embargo no revisó, a pesar de la sangre que mostraba el jugador francés en su rostro. Inexplicable y sangrante, nunca mejor dicho, que no fuera siquiera revisada.

Con Mariño en la portería contraria buscando la heroica, llegó la contra del Espanyol, que a portería vacía marcó el segundo. En el banquillo Babin estalló de ira, y se las vieron y se las desearon para detenerle. Su frustración y enfado era más que justiticado.

El Sporting se queda así con 28 puntos, aún en posiciones de playoff, en un partido donde el empate hubiera sido lo más justo y que además se cerró con una jugada que alguien desde el Comité Técnico de Arbitraje, debería explicar. Javi Fuego, entrevistado a pie de campo, se quejó de la falta de diálogo y de explicaciones por parte del colegiado. "Fuera, fuera", al parecer les habría dicho el árbitro vasco, al que además le reprochaba la última contra letal del Espanyol, precedida de una mano, que efectivamente se vio en las posteriores repeticiones.

Queda de nuevo la opción de buscar la revancha el próximo domingo, por fin con una semana para prepararlo con el merecido descanso, y donde llegará a la vera del río Piles un Zaragoza en situación crítica. Toca sí o sí volver a sumar los tres puntos, si de verdad se quiere seguir en esas posiciones de privilegio. Mimbres para ello los hay. Quizás falte un puntito más de convicción en las propias posibilidades.

Post Scriptum: la derrota del filial este fin de semana, frente al eterno rival, ha levantado alguna que otra ampolla entre la afición sportinguista, que ve con preocupación el inicio de campeonato del equipo que dirige Samuel Baños. Convendría no tomar decisiones precipitadas y dar continuidad a quien lejos de Mareo, demostró ser un técnico de gran valía.