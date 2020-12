La crónica del Espanyol-Sporting: Mucho respeto, poca diversión

El escenario, el potencial del rival o el cansancio vistieron al Sporting del traje más conservador de la temporada. Le terminó quedando corto. Los rojiblancos cayeron ayer de manera cruel en su visita al Espanyol cuando acariciaban su principal y casi único objetivo: el empate. Wu Lei, a dos minutos del final, castigó el poco atrevimiento de los de Gallego antes de un desenlace con polémica. Babin recibió un manotazo en el área que le dejó el rostro ensangrentado, acción en la que ni el árbitro ni el VAR entendieron como penalti. Y en plenas protestas de los gijoneses, con Mariño en el área para empujar en el último córner, Carmona sacó en corto, Guille la acabó perdiendo y Darder cerró la victoria a puerta vacía.

Es tan justo decir que el actual quinto puesto del Sporting tiene un mérito inmenso, como la realidad de un frenazo resumido en seis puntos de los últimos veintiuno. Es más, es probable que este último dato añada mérito al primero. En un año en el que resulta difícil exigir más de lo que está devolviendo el conjunto de Gallego, en la visita a Cornellá queda la duda de qué hubiera pasado de ver la alegría con balón a la que el equipo acostumbró. O simplemente verle jugar dos pasos más adelante.

Doble cambio y vuelta al esquema base. El regreso al once de Javi Fuego y Guille Rosas, en lugar de Álvaro Vázquez y de Pelayo Suárez, hizo recuperar al Sporting su dibujo habitual. No alcanzó para su once tipo. Pedro Díaz inició el encuentro desde el banquillo para visitar a un Espanyol que se dejó a Cabrera, referencia defensiva, en la grada. El reencuentro de David Gallego con la que fuera su casa y con Vicente Moreno, su verdugo en el banquillo perico durante su etapa en el Mallorca, dejó una primera parte de control local y pocas, por no decir ninguna, ocasiones.

Volcó el Espanyol sus ataques sobre el costado diestro de la defensa rojiblanca. Con intención o forzado por el interés del Sporting en que fuera Lluís López, central izquierdo, el que sacara el balón jugado, los catalanes llevaron el peso en un inicio en el que lo más peligroso fue ver disparar desde lejos a Embarba. El peaje del Sporting fue ver las tempranas amarillas de Gaspar y Saúl García y la dificultad para mantener una posesión que duraba poco pese a los intentos de Manu de encontrar pasillos hacia un Diego López sin trabajo.

La segunda parte fue más de lo mismo, con Embarba y Darder buscando a Mariño desde fuera del área y el Sporting intentando armar contragolpes que morían en los pies de Gaspar y Aitor García, tan poco acertados como acompañados. El panorama cambió cuando David Gallego dio entrada a Pablo Pérez y Álvaro Vázquez, que sucedieron a la aparición de Carmona, seguramente justificada por la necesidad de tener más tiempo el balón. El balear ayudó a ello y dos chispazos con Gragera devolvieron cierto sentido al juego, originando una de las aproximaciones más peligrosas al área rival. El contragolpe abierto entre ambos murió en la frontal al buscar Álvaro Vázquez el último pase a Pablo Pérez. Esa fue la realidad del Sporting, asomarse poco al balcón del área y aguantar. Y a última hora, la mayoría de las veces gracias a balones prolongados por Pablo Pérez. Los rojiblancos terminaron el partido sin hacer un solo disparo entre los tres palos.

Los de Gallego se fueron sin disparar entre los tres palos

A dos minutos del final, un balón largo a la cabeza del recién incorporado Wu Lei lo rompió todo y mostró la primera fisura de todo el partido entre Babin y Borja. De Tomás controló para ceder de cara a Puado, a quien se le fue el control con la suerte de que le cayó al delantero chino para fusilar a Mariño. La siguiente acción fue la de la polémica, con Babin saltando en área rival con Lluís López, quien golpeó al rojiblanco con su brazo. La sangre en el rostro del defensa del Sporting delató un impacto que ni para Sagués Oscoz, ni para el VAR, fue merecedor de penalti. En medio de las protestas, los gijoneses lanzaron otro córner, con Mariño arriba para buscar a la desesperada el empate. Carmona sacó en corto, Guille Rosas centró golpeando el envío en el brazo de un futbolista del Espanyol, y Darder corrió a puerta vacía para hacer el segundo, castigando en exceso un partido de mucho respeto rojiblanco y poca diversión.