Salva, el jugador del Sporting que Archibald se llevó a Escocia

Desde que colgó las botas hasta la temporada pasada fue uno de los entrenadores de cantera en Mareo, su segunda casa desde que, siendo alevín, “El Negro” le fichase tras verle jugar en el Xeitosa. Salva, que había empezado a jugar en el Colegio Rey Pelayo de Gijón, a pocos metros de su residencia familiar, en Puerta La Villa, estuvo cerca de dejar el fútbol a los 16 años. “Me rompí el ligamento cruzado y el lateral de la rodilla izquierda”, explica. Lo que a otros hubiera apartado del balón, a él le sirvió para apostar más firmemente por ser futbolista del Sporting. Y lo consiguió.

“Me tocó una de las peores temporadas en Primera. Redondo acababa de coger el primer equipo y me subió. Había participado antes en algún entrenamiento, pero poco. ‘Redo’ me dijo a mitad de semana que iba a ser titular para que me fuera mentalizando. Fueron días de nervios, pero cuando el árbitro pitó, ninguno”, relata. Salva asegura que “el himno del Sporting no suena igual cuando estás en el césped que cuando lo escuchas en la grada” y todavía saborea “la sensación de orgullo de ver premiado tantos años de trabajo”. El Sporting bajó meses después a Segunda y a él, después, le volvió a fallar la rodilla. “Me rompí el cartílago y el menisco de la misma rodilla, la izquierda”, lamenta. Vuelta a empezar.

Alternó filial y primer equipo para ir cogiendo ritmo y tras su tercera campaña en dinámica del primer equipo, apareció Archibald en su vida. “Tenía contacto con mi agencia de representación, Bahía. Fue difícil tomar la decisión, pero acepté. Me quedó la espinita de no poder vivir un ascenso en Gijón”, explica. En su nuevo equipo en Escocia se sumó a otros españoles como García Sanjuan o Antonio Calderón. “Nos recibieron muy bien, pero con el paso de los meses hubo problemas económicos, nos dejaron de pagar y se torció todo. La afición era brutal. El día que nos fuimos, muchos lloraban”, apunta. Acabó la temporada en otro club de la Segunda escocesa, el Raith Rovers, y después regresó a España. Poli Ejido, Huesca y Universidad de Las Palmas le vieron jugar hasta su segunda etapa en las Islas Británicas.

“Volví a Escocia a Primera División, al Livingston. No estaba jugando mucho y me llamó Calderón, mi antiguo compañero. Se había hecho entrenador del Raith Roves y decidí volver allí”, explica. Motril, en Segunda B, y Ceares, en Tercera División, aprovecharon sus últimos días de fútbol y fueron descubriendo a un entrenador satisfecho de ver en el actual Sporting a varios de sus pupilos. “He entrenado a Gaspar y a Gragera, y en algún torneo también tuve a Guille Rosas y Pablo García. Veo al equipo muy serio, muy asentado y con las ideas muy claras jugando con gente muy joven”, destaca del Sporting de la quinta del cole, con siete gijoneses por primera vez en veinte años. “Ahora hay que estar tranquilos y seguir con el partido a partido. No se asciende en diciembre. Lo importante es llegar bien colocado a las últimas diez jornadas”, sentencia Salva, padre de Axel, niño de 8 años que juega al rugby en el Grupo Covadonga. “Gracias a él me he enterado de cómo funciona este deporte porque yo el rugby, ni en Escocia”, confiesa el sportinguista al que Archibald invitó a ver mundo.