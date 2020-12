En el análisis del partido las preguntas hacia David Gallego se dirigieron inevitablemente hacia el arbitraje, y el posible penalti a Babin en el descuento. “Soy muy respetuoso con el trabajo arbitral, independientemente que haya habido sangre, han decidido que no había que revisarlo”, señaló el entrenador del Sporting. “No haré el resumen basándome en la última jugada. Me quedo con el gran partido que hemos hecho, el esfuerzo realizado, de maniatar a un equipo como el Espanyol y que nos haya generado poco. Es una pena que nos hagan un gol en una disputa en fútbol directo, que era lo más fácil de defender”, resumió el preparador rojiblanco.

El Sporting vive un momento delicado, con un triunfo en siete partidos, pero al menos se mantiene en puestos de play-off. “Recordar que este equipo va quinto es para estar orgulloso, y lo es por competir francamente bien no por fortuna”, recalca Gallego. Sobre el partido ante el Espanyol, en el que era su regreso a la casa donde entrenó y creció como técnico, David Gallego explicó sus sensaciones sobre la propuesta planteada: “En la segunda parte dimos un paso respecto a la primera. Al inicio quisimos jugar más directo, y en la segunda tuvimos más paciencia para combinar”. Y añadió su visión sobre los últimos instantes y lo que esperaba: “Veía el empate cerca, pero también la posibilidad de sorprenderles, porque veía al equipo sólido y seguro. Estoy satisfecho. Aunque con el Espanyol si cometes un error lo pagas. Nos tenemos que ir con un refuerzo muy positivo”.

En el último instante del partido el Sporting desaprovechó un saque de esquina, en el que subió Mariño a rematar. Se sacó en corto y el Espanyol aprovechó el contragolpe para sentenciar el partido: “Hemos tenido una situación de tres contra uno al sacarlo en corto, pero lo hemos decidido mal. Si llega a salir bien el centro hubiera sido más peligroso que el peligro. Pero nos hemos equivocado y lo pagamos con el gol en contra”.

También Gallego explicó su conversación con Babin, muy enfadado tras acabar ensangrentado: “A Babin le he dicho que el domingo hay otro partido, que las decisiones ya están tomadas, y que no podemos buscar cosas que no sean positivas para nosotros”.