La afición del Sporting está con Babin: “Fue penalti, el VAR no debe permitir esos errores”

“Si ves a un futbolista con sangre después de un golpe con un rival, en el área y casi en la última jugada, ¡qué menos que ir a revisar en el monitor! La actitud del árbitro no me gustó nada”, afirma Herminio Martín Bravo, presidente de la peña Nunca Caminarás Solo, sobre la actuación del vasco Sagués Oscoz. “Para mí es penalti, por supuesto. Y hubiera expulsado al defensor. No parece claramente intencionado, pero él intuye que tiene detrás al jugador del Sporting, lo que pasa que era el Espanyol y jugabas en Barcelona”, añade el gijonés.

“Tengo que reconocer que en primera instancia no me parecía penalti, pero tras ver diferentes tomas, lo es. Hay contacto y ese contacto, dentro del área, es lo que es”, apunta Xuacu Rodríguez, de la peña Sentimiento Rojiblanco. “Para eso está el VAR, para valorar y pedirle al árbitro que lo revise. Si lo vimos nosotros en casa ellos también lo tuvieron que ver. Era un partido que el Sporting no mereció perder. El arbitraje fue casero y sibilino desde el principio”, subraya. También incluye que “no me pareció normal el comportamiento de Babin en la banda”.

“Estoy indignado”, tercia Arturo Sánchez, relaciones públicas de la peña Isma, antes de iniciar su argumento sobre la acción protagonizada por el defensa rojiblanco. “Le diría al presidente del Sporting que pegara un puñetazo encima de la mesa, como hizo Vega-Arango después de aquel partido en Eibar con arbitraje de Rodado Rodríguez”, reclama. El gijonés considera que “el VAR no funciona bien” y eso está conllevando demasiada confusión y eleva el nivel de enfado hasta el punto de señalar que “el comportamiento de los jugadores del Espanyol no fue normal, no les hubiera dado la mano al final del partido”. Con todo, Arturo pide “apoyar más que nunca a este Sporting, lo merecen”.

“Puede ser difícil de ver, pero es penalti”, sentencia Manolo Llana, de la peña Nacho Cases. “En directo, por la primera imagen, no parece nada. En cambio, la tomada desde la espalda de los jugadores, ves cómo el brazo del futbolista del Espanyol mueve para atrás la cabeza de Babin. El mismo VAR tenía que haber llamado al árbitro. Necesitamos saber con claridad el criterio que emplean”, demanda el gijonés.

“Hay sangre, no es un roce, es un contacto dentro del área. Es penalti. El árbitro debería de haber ido a consultar al monitor. Son cosas que no entiendo”, explica Jano Murias, de la peña sportinguista Vegadeo. “Los criterios no se aúnan, porque cada jornada estamos viendo que señalan cosas en un campo que no se pitan en otros, y el VAR, en lugar de reducir la polémica, la aviva”, concluye.

“Si esa acción sucede en el medio campo, se pita falta”, señala Adrián Núñez, presidente de Unipes. “Esas cosas en el fútbol actual son penalti. No fue el único. Hubo otro por un agarrón de David López a Javi Fuego que casi me pareció más claro”, comenta. Adrián piensa que “los árbitros no terminan de dar con la clave para usar el VAR. Deberían usar más las imágenes de las televisiones y tener más trasparencia en la toma de decisiones, porque no sabemos las conversaciones que mantienen. Es una herramienta a evolucionar”.

“Hay que reivindicar que en Segunda División haya tantas cámaras como en los partidos de Primera, algo que no sucede”, comenta Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas. “Si en la máxima categoría hay errores con tantas tomas, normal que en la nuestra la cifra sea mayor. En los partidos del Sporting y en los del resto de la categoría debería haber el mismo número de cámaras que en un Barcelona-Madrid. Para mí es penalti a Babin, aunque en imágenes no se muestre con la mayor nitidez”, concluye.

Entre la afición del Sporting hay sensación de mayoría en la opinión de que debió señalarse pena máxima, pero no es un pensamiento unánime. “Hay contacto, hay sangre, pero para mí no es suficiente para pitar penalti”, afirma Roberto Suárez, de la peña sportinguista Carbonera. “Lo que sí tenía que haber pedido el VAR es que, al menos, se revisase. Estamos viendo jugadas esta temporada, y la anterior, en las que en idéntica situación se deciden unas cosas y otras veces, no”, concluye.