La mili frenó a los mellizos de Roces

"Nos quedó la espina de no poder haber jugado a la vez en el primer equipo", recalcan

Toni, extremo, le tocó competir con Ferrero y Morán. A Javi, lateral, le frenaron su progresión Redondo y Cundi. Y también otro factor se cruzó en su camino. "Nos frenó la progresión de tener que hacer la mili en Alcalá de Henares y que había un equipazo, con jugadores de gran nivel. Tuvimos que buscarnos fuera nuestro camino para poder triunfar, pero nos queda el recuerdo".

En el caso de Toni su debut llegó en un partido de Copa del Rey ante el San Fernando. Javi, tras participar en un Teresa Herrera, se bautizó en Liga ante el Sevilla. "Es un recuerdo que nunca olvidaremos", coinciden en señalar. Toni además se emociona incluso al recordar a Novoa, técnico del Deportivo Gijón, de que iba a ir citado con el primer equipo con Miera. "Me puso en la concentración con Castro porque era el más joven para que me cuidase, pero era un pieza", rememora. "Me alegra que vuelva a haber tantos de Gijón otra vez, que tengan suerte", reflexiona.

A Toni le tocó competir para jugar con Ferrero y Morán, y a Javi, con Cundi y Redondo

Toni, tras dejar el Sporting, jugó en el Zamora, Torrejón, Ibiza, Calvo Sotelo y Caudal. Al retirarse trabajó como transportista y ahora ya está jubilado. A ese mismo club espera sumarse Javi, taxista, que tras abandonar Gijón, continuó su carrera en el Almería, Celta y Albacete. "Querían que me quedase, pero opté por salir para no estancarme", afirma.

Ahora ambos confían en que el Sporting regrese al lugar que le corresponde. Y que, como sucedió con ellos, los niños de los barrios que juegan en la calle al balón cumplan su sueño de debutar c el primer equipo".