La cara y la cruz de Gallego

El que sigue también a la espera de volver es Bogdan. El ucraniano, que dio positivo por covid el pasado 17 de noviembre con Ucrania, sigue trabajando en Mareo al margen de sus compañeros, a la espera de que el protocolo de la Liga le autorice su vuelta al grupo. El lateral está a la espera de otro resultado negativo en una prueba que le permite entrar en dinámica de grupo y sumarse como un importante refuerzo para Gallego.

La preocupación en Mareo se sitúa ahora con Pedro Díaz. El centrocampista sierense se quedó sin disputar los dos últimos partidos de Liga, ante Albacete y Espanyol –aunque en este último sí estuvo convocado– por unas molestias en los isquiotibiales. El sierense, un fijo para Gallego hasta ese momento, solo había dejado de ser titular en dos de los primeros quince encuentros de la temporada. Pedro Díaz ayer trabajó de forma parcial al margen, y habrá que esperar a comprobar su evolución los próximos tres días, para ver si llega a la cita del domingo.

Guille Rosas, por su parte, ya no jugó ante el Albacete por una dolencia que sí le dio una tregua para jugar ante el Espanyol, pero que le incomoda. Las molestias que sufre en un pie le hacen tener que dosificar sus esfuerzos. “Me encuentro bien, mucho mejor que la semana pasada, es un tema complicado, un dolor muy agudo, que me impide pegar al balón. Por precaución no salí a entrenar con mis compañeros”, explicó ayer el gijonés.

Con esa incógnita de Pedro Díaz y Guille Rosas, David Gallego también espera que dos futbolistas inéditos hasta la fecha, Marc Valiente y Cristian Salvador, puedan estar disponibles antes de que acabe el año. El central y el centrocampista trabajaron parte de la sesión de ayer ya junto a sus compañeros, en un paso adelante de su puesta a punto. Salvador entró en la primera citación de la temporada, aunque no jugó un solo minuto. El zamorano, que padece una lesión muscular, según el parte médico, sería una pieza importante de refresco para un centro del campo donde ahora mismo Javi Fuego, Gragera y Manu García son los únicos disponibles.

Marc Valiente, por su parte, con una fascitis plantar, se encuentra con un nuevo tratamiento, que como reconoció Gallego hace unas semanas, espera que ahora le dé un buen resultado para estar disponible en la zaga, donde hasta ahora Pelayo Suárez ha cubierto a la perfección la ausencia de Babin y Guille cuando le tocó.

El central de Martinica, por su parte, tras acabar ensangrentado el choque ante el Espanyol, con una contusión nasal, trabajó ayer con normalidad en la escuela de fútbol rojiblanca.