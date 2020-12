Su debut fue prematuro, y su retirada también, porque con 26 años en una infección, tras una lesión en la rodilla al romperse un trozo del cartílago, le hizo tener que dejar el fútbol cuando militaba en el Caudal tras haber dejado la temporada anterior el Sporting. “Es muy duro dejarlo tan pronto. Los dos primeros años estuve desconectado, no quería saber nada del fútbol, pero como siempre supe que quería entrenar, ya que con 21 años tenía dos carnets de entrenador, entré ya en el Gijón Industrial junto a Jony López, y ahora estamos en el juvenil de Liga Nacional del Roces”, explica.

Marcos Landeira echa la vista atrás y prefiere quedarse con los buenos momentos, más que con una participación irregular, que le hizo salir cedido en dos ocasiones y bajar también al filial para coger impulso. “Es cierto que no tuve toda la participación que me hubiese gustado en el Sporting, pero ahora, una vez pasado el tiempo, valoro mucho lo que conseguí, el haber llegado al máximo nivel”, destaca el exjugador rojiblanco.

La temporada 2006-2007, con Preciado de entrenador, y pese a que le correspondería su primera temporada en el filial, Marcos Landeira pasó a integrarse ya en la primera plantilla del Sporting. Estuvo ahí esa campaña y la siguiente, hasta que en 2008, con el ascenso, se fue al Melilla cedido. “Me vino muy bien la experiencia en el plano personal y deportivo. Era muy joven, siempre había estado en Gijón, y esa experiencia fue muy valiosa”. A su regreso, en 2009, se incorporó al filial, y en esos dos siguientes cursos apenas tuvo tres partidos entre Liga y Copa con el primer equipo. Y se le presentó de nuevo otra cesión, al Real Unión de Irún. Su vuelta fue para competir de nuevo en el segundo equipo, y esperar su oportunidad, que le llegó en 2012, con el descenso a Segunda. “Manolo Sánchez Murias apostó por mí, como había hecho en el filial, pero no tuvo suerte, le echaron y Sandoval ya vino y no me dio ni un solo minuto esa temporada”. Ese último año en el Sporting su participación fue de apenas siete partidos. En 2013 hizo las maletas para seguir jugando al fútbol en Mieres, hasta que esa fatídica lesión le obligó a retirarse del fútbol.

Landeira, aquel niño que empezó en pista en el Xeitosa con Brito, llegó en alevines a Mareo. Ahora tiene un hijo de ocho años, Mateo que también juega en el mismo equipo, y del que se nutre y ha nutrido el Sporting “Hay que estar orgulloso de lo que tenemos, y esperemos que tengan paciencia, que les den toda la confianza del mundo, que se le están ganando”, detalla sobre los canteranos y gijoneses que están ahora en el primer equipo. “Hay que tirar de gente de cantera, y se salta un paso antes de la cuenta, como fue en mi casa, son oportunidades que también se pueden aprovechar y les puede servir para crecer. La pena es que la apuesta por la cantera sea porque hay algún apuro y se tira porque no queda otro remedio”, cuenta Marcos Landeira.