García Cuervo: el portero al que solo le faltó ser presidente del Sporting

García Cuervo, que montó una ferretería en Gijón desde su retirada, empezó a jugar al fútbol en La Braña, hasta que le fichó el Camocha para Tercera cuando aún era juvenil, cuando vivía un gran momento, ya que había sido convocado para jugar el Campeonato de Europa, en un torneo en el que España ca cayó ante Inglaterra y Bélgica. Estaba viendo un partido en el campo viejo de Los Fresnos, cuando el Sporting vino a ficharle. “Se me acercó Ortiz, que lo era todo, segundo entrenador, delegado y secretario técnico, y me dijo que me quería el Sporting. Nos arreglamos rápido, el Camocha no puso ningún problema”, cuenta.

Empezó entonces en el Sporting en el verano de 1965 y estuvo hasta 1972. “No era fácil tener minutos en aquel equipo, en el que estaban Cobo, Lombardía y García Fernández. Pero Cobo fichó por aquel entonces Pontevedra del ‘hay que roelo’, y tuve mi oportunidad”, señala. “Cumplí la ilusión de todo chaval de Gijón, que era jugar en el Sporting, y además conseguí un ascenso, pero me llegó el momento de irme”, resalta, sobre su marcha al Burgos, club en el que estuvo además del Sabadell, Jaén, Xerez y Motril. “Allí me retiré con el padre de Callejón, el que jugó en el Madrid y Nápoles”, apunta García Cuervo.

Dejó el fútbol y montó la ferretería ya de vuelta a Gijón, pero pronto le picó el gusanillo. Entrenó al Codema, San Martín, Sporting Atlético y le llegó la oportunidad en el banquillo del primer equipo tras la destitución de Aranguren. Al curso siguiente le despidieron, y se fue al Avilés, pero le repescaron nuevamente. Ahí, en el verano de 1993, pasó a la dirección deportiva. “Fui a por Camacho, pero se comprometió con el Espanyol, entonces vino Mariano García Remón”, destaca. En esos años apostó por darle la oportunidad a jóvenes canteranos. “Fue una apuesta arriesgada, pero veía que ese era el fútbol del club, aunque íbamos a pasar apuros. Habían tenido que irse Abelardo, Manjarín o Iván Iglesias para sacar dinero. Veía que la solución del club era sacar gente joven, equilibrar la situación económica, y así no vender más no lo que se quería”, resalta.

Pero al final de la temporada 1994-1995 el equipo estaba en una situación delicada y tuvo que asumir el banquillo. “Para el play-off traje a Rezza”, explica. Pero ese verano acabó su etapa. “Quisieron apostar por otro modelo, fichar gente de fuera, y el club se arruinó, y encima se bajó”, relata.

Aún tuvo la opción de regresar, pero ya no cuajó. “Con Ojeda de presidente me llamó José Fernández tres años después, pero no fructificó”, cuenta García Cuervo, que se muestra crítico con la política los últimos años de Miguel Torrecilla: “No entendí nunca que estando en Segunda haya que fichar 14 jugadores de fuera”. Aunque matiza que no cierra la puerta a extranjeros que sirvan para sumar. “Fichamos en su día a Iordanov, Luhovy y Sabou que dieron un gran rendimiento. El único que nos falló fue Nilsson”, cuenta antes de explicar también el fichaje de Lediakhov. “Fuimos a por otro jugador, porque necesitábamos a alguien más de corte defensivo. Queríamos a Pyatnitskiy, pero no nos lo quisieron vender. Eso debería ser el Sporting, vender lo que se quiere, y no por obligación a lo que no se quería como pasaba en esa época y ha pasado también ahora”, concluye.