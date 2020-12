Así afrontan en el Quintanar del Rey el partido ante el Sporting: “Es el evento del año”

Ante cerca de 500 espectadores jugará hoy el Sporting. Aunque el club rival había reservado casi medio centenar para aficionados rojiblancos de la zona, La Mareona no se podrá exhibir en su todo su esplendor. El cierre perimetral de las comunidades limítrofes, Madrid, Alicante y Murcia, donde hay muchos seguidores del Sporting, impide que el conjunto de Gallego esté más arropado. Sí estará seguro Víctor Valero, de la Peña Conquense Manolo Preciado. “SI fuera otro día vendríamos los once de la peña, pero solo puedo yo”, cuenta. “He pedido uno de los días que me quedaban de vacaciones. Estoy dudando sin ir hora y media de coche o solo media de AVE, pero si hay prórroga me perdería el tren de vuelta”, explica antes de añadir que “aunque sea yo solo, no le faltarán mis ánimos al equipo”.

Desde Alicante un contratiempo ha echado para atrás a Luis Pereda, presidente de la Peña Inter, décana del Sporting, y que pasa el invierno en su segunda residencia de la localidad alicantina de Torrevieja. “Se me estropeó el coche, y tampoco me queda gente por aquí para ir, están todos de vuelta para Asturias. Además no está la cosa para moverse mucho por el virus”, comenta este veterano seguidor. Una circunstancia que también impidió organizar un viaje a los seguidores de la Peña Benidorm o las Peñas Matagigantes o de Madrid al Cielo. En Murcia, también se echó atrás el joven Antonio López. “Me hubiera gustado un montón, ya me quedé sin verlo en Cartagena, pero no pudo salir de aquí”, cuenta este aficionado que acudió hace año y medio por primera vez a El Molinón.

Incluso la Federación de Peñas Sportinguistas se planteó la opción de acudir unos cuantos seguidores, pero el ciere perimetral de Asturias también frenó sus aspiraciones.

Mientras, el Quintanar del Rey confía en dar la sorpresa. “El Sporting es un histórico, para nosotros es como de Primera, pero queremos pasar y que llegue aquí otro equipo de la máxima categoría”, explica el alcalde de Quintanar.

El conjunto manchego, que aspira a dar el salto por primera vez en su historia a Segunda B, ya jugó dos eliminatorias de Copa, pero nunca ante un equipo de Primera o Segunda, ya que fue frente al Pájara Playas de Jandía y el Alcalá de Guadaira. Aunque sí tuvieron una cita especial frente al Granada, cuando estaba en 2004 en Tercera, en una eliminatoria en la que los nazaríes salieron vencedores por una carambola.