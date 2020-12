Valoración del partido. “Veníamos con la intención de pasar la eliminatoria. Sale francamente bien, independientemente, de que haya podido estar mejor o peor, o haya fluido mejor o peor, porque sabemos lo difícil que es la Copa: el Leganés tuvo que ir a la prórroga y al Huesca también el costó muchísimo”.

Sensaciones. “Me quedo con el compromiso, y que la gente vea que este Sporting lo dará todo, la recuperación de algún jugador, las sensaciones de Marc Valiente”.

¿Qué destaca? “No hemos perdido el orden y humildad del partido, y tenemos que mejorar que no nos generen tantas ocasiones, y cuidar el balón a parado”.

Sobre el partido. “No ha sido un grandísimo partido, ni lo fluidos que esperábamos, pero el equipo ha insistido, y tuvimos muchas opciones para hacer gol.

Parte negativa. “Las ocasiones del rival fueron a balón parado, eso quiere decir que estuvimos bien en el resto de aspectos”.

Futuro en la Copa. “La Copa es una competición muy bonita, que nos permitei introducir a jugadores con menos minutos”.

Posible prórroga. “El entrenador rival tampoco le agradaba, hablábamos de echarlo a los chinos quién pasaba. Me ha aliviado no tener prórroga, pero de haberla jugado no hubiera excusa para el siguiente partido”.

Ocasiones falladas por Cumic. “Cumic, no le puedo pedir que tiene que meterles, sí generar, y lo ha hecho, y además ha marcado en la opción más difícil”.