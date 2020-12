Así fue la vuelta de La Mareona a un partido del Sporting

Manu de Castro salió de trabajar a las dos de la tarde y no se lo pensó. Cogió en Madrid el coche, convenció a su amigo cántabro Jesús Alonso –seguidor del Atlético de Madrid– y ambos se plantaron en Albacete en dos horas y media. “Había muchas ganas. Se echaba mucho de menos disfrutar del Sporting en directo”, cuenta de Castro, candasín, y que trabaja y estudia en Madrid al mismo tiempo. “El último partido que vi en directo fue en Santander en febrero, me apetecía ya mucho”, relata.

La Mareona volvió a animar en directo al Sporting nueve meses después. No jugaba con público el Sporting desde marzo, ante Las Palmas en El Molinón. El cierre perimetral de Castilla La Mancha impidió que otros seguidores rojiblancos de Murcia y Alicante se pudiesen acercar. Otros sí lo consiguieron. La pasión lo puede todo, y el mono de fútbol también. El cántabro Jesús Alonso se animó rápidamente. “No es lo mismo, aunque sea de otro equipo, me apetecía muchísimo esa sensación, y me sumo como una voz más para animar al Sporting”, cuenta Alonso, instantes antes de empezar el partido.

Víctor Valero viajó desde Cuenca para ver el partido. Fue otro de los seguidores del Sporting en la ciudad deportiva del Albacete, al igual que Javier y Alonso Cuenca, de la localidad de Almansa.

El encuentro histórico, para el Quintanar del Rey, fue una fiesta para los más de 400 aficionados locales, que vieron muy cerca el sueño de eliminar siendo un equipo de Tercera a otro de Segunda. El vínculo entre el club conquense y el gijonés permanece ya para siempre fijado. Fernando Losada, consejero, y Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales, entregaron una camiseta dedicada y un detalle a Evelio Cebrián, presidente del Quintanar. Javi Rico, director deportivo, completó la expedición del Sporting junto a plantilla y técnicos.