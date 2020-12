La historia de Juanjo, de portero del Sporting a analista de Luis Enrique

El polígono de Pumarín era, a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80, una buena zona para que los guajes del barrio se pasaran el día con el balón en los pies. O en las manos en el caso de Juanjo: “Empecé a jugar de portero ya con 5 o 6 años, en el colegio público Asturias. Viendo los partidos en televisión me gustaba imitar a los porteros. Me ponía en el sofá, tiraba una pelota contra la pared y me lanzaba a por ella”. Su primer ídolo fue Arkonada, que pronto compartió protagonismo con Juan Carlos Ablanedo.

Sus primeros maestros fueron Manolo, en el equipo del colegio, al que sucedió Brito en el Xeitosa, una especie de aduana hacia el Sporting. “Llegué a Mareo con 9 años, para jugar en el alevín, con Iosu Uribe de entrenador y varios compañeros del Xeitosa. Tengo un gran recuerdo de mi paso por todas las categorías, de disfrutar del día a día, de los entrenamientos. Fueron veinte años, al principio jugando en campos de tierra, incluso con piedras. Por las manos de mi madre pasó mucho barro de Mareo, hasta el punto de romper las asas de la mochila”.

“Siempre he sido del Sporting”, explica Juanjo convencido. “En mi caso lo seguíamos, El Molinón fue el primer capo al que entré. Me acuerdo que con 8 años vi a Schumacher en un partido del Mundial. Me impresionaba por su personalidad e imagen”. Aquel crío fue creciendo personal y futbolísticamente hasta que, cuando acabó su etapa de juveniles, le tocó hacer algo parecido a una mili: “Me cedieron al Gijón Industrial, que era un club dependiente. Jugué dos años en Tercera, con Cuñarro y Roberto Robles de entrenadores”.

“En aquel momento pude pensar que se acababa mi sueño de jugar en el Sporting”, reflexiona Juanjo, “pero ahora pienso que aquellas dos temporadas me sirvieron de mucho. Jugué de titular, con gente veterana y en campos complicados. Me curtió”. Tanto que a la vuelta no tardó en hacerse con la portería del filial: “Coincidí con Evaristo, que era internacional y con gran proyección, pero tuvo una grave lesión en una mano y Ramiro Solís confió en mí”.

El último escalón lo subió por primera vez en la última jornada de la temporada 1994-95. No era el momento ideal para tomar la alternativa en El Molinón, pero él lo recuerda con cariño: “Teníamos que jugar la promoción de permanencia contra el Lleida y Rezza decidió reservar a muchos titulares, entre ellos a Ramón porque Ablanedo estaba lesionado. Me avisaron sobre la marcha, sin anestesia, pero debutar con el Sporting, y más en El Molinón, siempre es una gran motivación”.

“Estaba muy nervioso”, reconoce Juanjo. “Perdimos 1-3 y no estuve acertado en el primer gol, pero me quedó un bonito recuerdo. Sobre todo porque después conseguimos la permanencia. El Molinón estaba a reventar y lo celebramos como un título”. Juanjo tuvo que esperar justo dos años para volver a la portería del primer equipo. “Jugaba un tal Ablanedo”, ironiza, al tiempo que busca la parte positiva a la espera: “Aunque jugaba con el filial, me sentía más integrado en el primer equipo. Y una de mis grandes alegría fue compartir vestuario con Ablanedo”.

El último partido de la temporda 1996-97 le volvió a ser propicio: “Llegamos salvados al Tartiere y Montes, que tenía una gran confianza en mí, decidió que jugara. Ante las dudas dijo aquello de que contra el Oviedo iba a jugar Juanjo, no una farola. Me salió un partido redondo, empatamos a cero y despejamos los rumores de tongo porque el Oviedo se salvó igual. Aquel partido tuvo mucha repercusión y es uno de mis mejores recuerdos. Fue un bonito día”.

Para el Sporting fue un punto de inflexión porque, con el descenso en la siguiente temporada, empezó una larga travesía por el desierto, aunque para él fue una oportunidad: “En 1998-99, en Segunda, me veo por primera vez con posibilidades reales de empezar jugando porque Ablanedo estaba lesionado. En los años siguientes alterné buenos momentos con otros malos, como la grave lesión de tobillo en el campo del Levante”. La recuperación se prolongó tanto que el club fichó a Valencia, que devolvió a Juanjo a un rol secundario.

En 2003 llegó el momento del adiós al club de su vida: “Se acabó un ciclo, pero lo que me fastidió fue dejar al Sporting en Segunda. Era un momento complicado y, como capitán, me tocó dar la cara por los compañeros. Me fui con la conciencia tranquila”. Quizá por ese papel nunca tuvo la oportunidad de volver a Mareo como técnico. Pero no cierra la puerta: “El Sporting es el club al que más quiero y volvería encantado”.