David Gallego, entrenador del Sporting, hace balance del año y del partido del lunes ante el Leganés (El Molinón, 21 horas).

-¿Qué importancia el da a acabar el año el cuarto clasificado?

-Circunstancial. A estas alturas no te dice absolutamente nada a nivel de lo que puede pasar a final de temporada. Lo único que nos puede decir es que el equipo tiene que estar haciendo las cosas bien para estar a estas alturas donde estamos y donde podemos acabar el año en una Liga tan competencia y con unos equipos con tanto potencial como los que hay.

-¿Estará Babin en condiciones de jugar el lunes ante el Leganés?

-Eso deseamos. Vamos a tener que esperar.

-¿Qué balance personal y profesional hace de su 2020?

-Han pasado muchísimas cosas. Todo lo que me ha pasado es muy positivo si soy capaz de cómo afrontarlo. He tenido la experiencia de debutar en Primera, la experiencia de un cese, la experiencia de estar un mucho tiempo parado después de siete u ocho años entrenando continuamente. He visto el fútbol desde otra perspectiva y me ha dado tiempo a reciclarme y para hacer un reset a todo lo que venía haciendo. Y luego vivir la experiencia de debutar en Segunda División en club diferente al anterior, donde estuve mucho tiempo. Solo puedo darle las gracias a las personas que han hecho posible tanto los momentos mejores como los peores. Todas estas experiencias me están sirviendo en la actualidad.

-¿Cuánto le trastoca la pérdida de Manu García?

-No sabemos cuándo volverá. Hay un proceso de cicatrización de las heridas y cada persona recupera de una manera y otros de otra. ES un jugador muy importante para nosotros que cualquier entrenador de la categoría tendría como titular. Perdemos a un elemento muy importante, pero saldrá otro jugador que nos dará otras cosas.

-¿Qué nota le pondría al equipo en lo que lleva de temporada?

-No soy de notas. Estoy contento y satisfecho del crecimiento del equipo, de la comunión que hay entre ellos…

-¿Para usted Djuka es intransferible en este mercado de invierno?

-Es un jugador más de la plantilla que gracias a su rendimiento está siendo muy importante para el grupo. A partir de ahí, si es transferible o intransferible son situaciones que no dependen de mí. Lo que me toca es sacar rendimiento a todos los jugadores que tengo en la plantilla.

-¿Está de acuerdo con que Espanyol, Mallorca, Leganés y Almería están en un escalón superior?

­-Sí, están en un escalón superior en cuanto a potencial económico.

-¿Le preocupa la dependencia goleadora del equipo de Djuka?

-No, para nada. El “9” es el que tiene más probabilidades de hacer gol.

-¿Qué partido espera ante el Leganés?

-Es un equipo muy compacto con un potencial tremendo y con jugadores con mucha experiencia y mucho talento, que definen muy bien. Es un equipo en mayúsculas muy bien trabajado a nivel defensivo al que es complicado hacerle ocasiones. Domina muchos registros. Tendremos que hacer un partido casi perfecto para poder vencerles.

-¿Supone un alivio la recuperación de Valiente?

-Es una satisfacción ir recuperando jugadores. Estoy muy contento con Marc Valiente porque sus sensaciones son buenas y lo ha pasado muy mal. Tiene muchas ganas de aportar. Y estamos recuperando a Cristian y a Nacho.

-¿Llega el equipo por encima de lo que usted esperaba?

-El objetivo como entrenador es intentar que el equipo crezca colectiva e individualmente. Estamos en ese proceso y hay que seguir evolucionando.

-¿Sigue viendo margen de crecimiento al equipo?

-Todos los equipos están en continuo proceso de mejora.

-Tras revolucionar el partido de Copa, ¿se ha ganado Nefatli el rol de agitador de encuentros?

-Es un jugador más. Lo importante es poner sus características al servicio del equipo.

-¿Es Nacho Méndez el perfil más similar a Nacho Méndez que hay en el plantilla?

-Los jugadores no son comparables, ni ellos ni ninguno. Nacho nos va aportar muchísimo.