Con la mente en el Sporting: los secretos del excoach rojiblanco

Las puertas de Mareo se abrieron para Arturo con 9 años: “Mi padre se enteró de que había unas pruebas. Me acuerdo que me llevó mi abuelo materno en el 600 y que jugamos un partido en el campo número 7. Al final el entrenador, Joaquín, me dijo que me quedase. Me hizo una ilusión tremenda”. Su primer equipo fue el alevín A, con Josu Uribe, y no paró hasta llegar a la cúspide de la pirámide sportinguista, un 10 de febrero 1988 en El Molinón frente al Cádiz (3-0).

“Novoa me llamó porque había muchos jugadores lesionados”, señala Arturo. “Recuerdo cuando me mandó calentar y del momento de entrar, al final, cuando el partido ya estaba resuelto”. Entonces, los recién llegados al primer equipo tenían un perfil muy diferente al que Arturo ve ahora en el fútbol profesional: “Preguntabas por tu sitio en el vestuario y sabías que en los rondos te tocaba el centro”.

Con García Cuervo en el banquillo tuvo alguna oportunidad más, hasta que en la temporada 1990-91 pasó a formar parte de la primera plantilla: “Yo creo que García Cuervo me veía como un futbolista responsable, cumplidor, que podía jugar en muchos puestos”. Con Ciriaco se asentó como lateral derecho, contribuyendo a la clasificación para la Copa de la UEFA: “Nos la jugamos en Mestalla frente al Valencia, con muchas bajas y juventud, pero éramos un equipo convencido de lo que hacía. No se dio a aquello la importancia que tenía”.

“Éramos un poco inconscientes”, añade recordando el desenlace de la primera eliminatoria europea, frente al Partizán, en la tanda de penaltis: “Me preguntó Ciri si lanzaba uno y le dije que sin problemas”. Los buenos comienzos de Arturo fueron diluyéndose hasta que, en 1994, le enseñaron la puerta de salida: “Tuve demasiadas lesiones musculares, que me cortaron, y algunas veces me precipité. Tenía un año más de contrato, pero ellos preferían cederme. No quise quedarme, pero hoy no lo hubiese hecho porque sé que al final habría jugado”.

En aquel momento hubiese necesitado un “coach” deportivo, el trabajo que ahora ejerce en el Covadonga tras dos temporadas en el Sporting: “Hay que mirar por las personas, tener empatía, y más cuando eres de casa. Nadie te enseña a pasar por situaciones como esa. Por eso me gusta este trabajo. Después de pasar por todas las categorías, yo pensaba que iba a estar en el Sporting siempre. Ojalá hubiese aparecido en ese momento un Arturo en mi vida”.

Tras pasar por el Logroñés, Marino, Zamora, Llanes y Berrón, Arturo colgó las botas y, cuando iniciaba su carrera en los banquillos, le cambió la vida: “Me invitaron a una charla de Imanol Ibarrondo, un coach deportivo muy potente, y me llamó mucho la atención. No había nada en Asturias, hasta que en 2012 organizaron un curso de un año al que me apunté”. Montó su empresa (“Be You, Be Different”), y se le volvieron a abrir las puertas del Sporting: “Me llamó Miguel Torrecilla porque le gustaban estos aspectos relacionados con el desarrollo personal. Fueron dos años en los que aprendí mucho y tras los que espero haber dejado la idea de que si eres mejor persona serás mejor futbolista”.

Asegura que sigue trabajando con jugadores de la plantilla del Sporting y no descarta una tercera etapa en el club de su vida: “Me reuní con el cuerpo técnico nuevo y creo que les gustaba lo que veían, pero en ese momento mi trabajo no era una prioridad en el club. Todos los entrenadores con los que trabajé me han respetado, pero el desarrollo personal todavía no tiene su espacio en el fútbol”.