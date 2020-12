El entrenador del Sporting, David Gallego, intentó no dejar ningún titular llamativo sobre el arbitraje, pero al final no pudo reprimirse: “Parece que algunos equipos menos poderosos sobramos”. Después, en sala de prensa, respondió a las insistentes preguntas sobre el penalti del empate con el mismo latiguillo: “Pienso igual que lo que piensa todo el mundo que ha visto esta acción”.

Gallego se sorprendía, sobre todo, de la distinta vara de medir de Pulido Santana: “Cuéllar le pega un puñetazo en la cabeza a Borja López y tiene muchas dudas. Y, sin embargo, no tiene ninguna en un salto entre Marc y su delantero. Lo normal, como mínimo, es que fuese a ver en el monitor una acción en el minuto 94 que decide un partido”.

El técnico sportinguista lo sentía, sobre todo, por Valiente: “Me duele ver a Marc llorando, cuando no es responsable de esa acción. El VAR es para que se haga justicia y hoy (por ayer) ha sido muy injusto. Nos han volado dos puntos y no ha sido por el juego”. Sus quejas por el arbitraje no le impidieron reconocer que “en el cómputo global del partido el empate es justo, lo que no es justo es cómo ha llegado”.

“Nos ha costado en el comienzo de las dos partes, pero después hemos estado francamente bien”, valoró Gallego, que felicitó a sus jugadores porque “han interpretado perfectamente lo que proponía el Leganés. Nos ha faltado un poco en fase ofensiva, pero en la defensiva estuvimos bien”. Y terminó diciendo que “a 2021 le pido que nos respeten las lesiones porque a partir de ahí las cosas vienen por el trabajo. Vamos a tener lo que nos merezcamos”.

Al entrenador del Leganés, Pep Martí, no le gustó una pregunta que ponía en duda su continuidad en el banquillo: “En ningún caso pienso en eso. Lo que veo es que hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada fuera, e incluso en casa, y fuimos merecedores de la victoria que no hemos conseguido. Tuvimos posesión del balón, recuperando muy arriba y con ocasiones muy claras”. Sobre el error de Cuéllar en el penalti dijo que “Pichu nos ha dado muchas cosas y nos las sigue dando”.