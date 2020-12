La lista de las quejas arbitrales del Sporting

“Me alegro mucho por el empate por la parte que nos toca a los rayistas. Pero que con VAR le hayan pitado ese penalti en contra al Sporting, me parece lamentable”. Mario Suárez, jugador del Rayo, equipo al que le beneficiaba el empate entre Leganés y Sporting, dos equipos situados por encima, mostró su extrañeza por la decisión arbitral. También hicieron lo propio el excolegiado Iturralde González: “No es penalti. Ni ese apoyo es suficiente ni está en disputa de balón”. Y el exjugador rojiblanco Jony Rodríguez, ahora en las filas de Osasuna: “Teniendo el VAR, que piten el penalti que le acaban de pitar al Sporting es una muestra más de que cada partido que pasa, los jugadores entendemos menos su utilidad”.

Al Sporting le volaron dos puntos en los últimos segundos del descuento con un penalti. Una decisión que hizo daño entre la afición y en el club. “El VAR está para que se haga justicia, y en este caso ha sido muy injusto”, declaró David Gallego tras acabar el partido frente al Leganés. También Marc Valiente fue crítico: “Entiendo el error, pero no acepto que con la entrada de la tecnología estas cosas sigan pasando”.

La decisión del árbitro canario Pulido Santana, que ya se cruzó en otras decisiones polémicas con el Sporting, se une a otras quejas de este curso del Sporting. Los rojiblancos ya se sintieron muy perjudicados en el partido ante el Espanyol, cuando un manotazo en el último instante sobre Babin, que acabó sangrando, no fue considerado como penalti, ni tampoco como doble mano la jugada siguiente en la que el Sporting sacó un córner en corto, y que acabó con una contra de los catalanes marcando a portería vacía. Antes de eso, ante el Málaga en la séptima jornada, los rojiblancos reclamaron una mano de Escassi dentro del área, en un pase de Manu García a Aitor, que el árbitro no consideró como penalti. Y en la jugada posterior el VAR anuló de forma milimétrica por fuera de juego el tanto del onubense, en un partido que acabó perdiendo el Sporting.

Las otras dos acciones protestadas este curso por el Sporting fueron el derbi ante el Oviedo, en la quinta jornada, con una mano de Grippo tras un disparo de Djuka, que el árbitro no consideró que no fuese penalti, en un partido que acabó con derrota rojiblanca. Y en la octava jornada, ante la Ponferradina, el VAR no revisó el tanto de los bercianos, en un rechace en un penalti, en el que un jugador estaba dentro de la media luna del área cuando el disparo, por lo que tendría que haberse repetido. Aquel día el conjunto de David Gallego acabó remontando.

El árbitro del partido ante el Leganés, Pulido Santana, le ha dirigido en tres ocasiones al Sporting, y en dos le pitó penalti en contra. La anterior vez que sucedió algo parecido fue ante el Deportivo de la Coruña, la pasada temporada, en un partido que acabó 1-1, cuando el VAR entró para decretar mano de Borja López al final del partido tras un centro de los gallegos al área. El colegiado canario además estuvo en el VAR en otros dos partidos con quejas rojiblancas el pasado curso. Uno de ellos en Huesca, cuando fue expulsado de forma rigurosa Pedro Díaz y se le perdonó la roja a Raba. Y en Cádiz, donde se le sancionó con penalti de Borja López un forcejeo con un jugador andaluz.