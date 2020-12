El Sporting recurre al crédito de La Liga para cuadrar su presupuesto

“En junio La Liga barajó la idea de una financiación conjunta e hizo de nexo de unión entre los clubes y una entidad financiera. Los préstamos son individualizados y fueron ofrecidos a todos los clubes. Unos hemos optado por esta vía, que se cerró en octubre y se firmó en noviembre”, explicó Javier Fernández, que también indicó que cuenta con un interés de en torno a un cuatro por ciento anual.

El presidente del Sporting, en una Junta de Accionistas celebrada en el recinto ferial Luis Adaro –de apenas dos horas y media de duración– en la que participaron apenas una docena de personas, también quiso dejar claro que el club rojiblanco permitirá la vuelta de los aficionados a El Molinón en cuanto sea posible. “El fútbol sin afición no es fútbol. Hemos sido de los primeros en elaborar nuestro protocolo particular, estaremos los primeros cuando las autoridades lo permitan para la vuelta del público”, recalcó Fernández. “Los medios están puestos para volver poco a poco a la normalidad, para que la vuelta sea un entorno seguro para los aficionados y las familias”, subrayó.

El Sporting aprobó sus cuentas, marcadas por la pandemia, con un 99,89% de respaldo. Javier Fernández reconoció que en marzo, justo antes de iniciarse la pandemia, tenían una previsión de elevar los beneficios de la temporada 2019-2020 en 480.000 euros más sobre los 646.000 euros que habían sido presupuestados. El efecto del covid provocó que finalmente el beneficio sea de solo 46.000 euros, tras acordar una rebaja salarial el pasado curso con la plantilla para lograr ese equilibro.

También indicó el dirigente que el coste de la actual plantilla es de 764.000 euros menos respecto a la pasada campaña. Y tachó en tres millones de euros el coste anual de la Escuela de Fútbol de Mareo. “Es una cifra importante para un presupuesto de Primera, pero más para Segunda, y en un presupuesto marcado por el covid constata la importancia que le damos a la cantera”, recalcó. Respecto a la pandemia, durante su exposición inicial, Fernández cifró en 750.000 euros el impacto sobre el Sporting.

Con el respiro que proporciona el acuerdo con el crédito, que sirve para paliar el desfase de 3,8 millones presupuesto como pérdidas para este curso, Javier Fernández declaró que no tienen previsto debilitar la parcela deportiva: “No vamos a malvender en un mercado devaluado. Puede haber salidas de jugadores que no son fundamentales, pero no va a ser ninguno de los consideramos como imprescindibles”. Y añadió sobre el mercado invernal: “Si no hay salidas no habrá entradas”.

Otro de los puntos abordados fue la petición de los aficionados de que se permute por acciones el dinero que se tendrá que devolver a final de temporada de la parte proporcional de los abonos por no haber podido acudir a El Molinón. “Seguiría siendo mayoritaria su posición dentro de la entidad. Y en 2008 se permutó una deuda por acciones”, apuntó Diego del Valle, de “Tu fe nunca de caiga”, una idea que apoyó también Unipes. La respuesta del club, por medio de su presidente, fue clara: “No valoro una ampliación de capital hemos hecho reducciones de costes y buscamos una financiación, era la solución más sencilla”.

Arbitrajes

Javier Fernández, al término de la Junta, se refirió al malestar del Sporting con los arbitrajes, tras el penalti que se le pitó en contra ante el Leganés el pasado lunes: “El VAR no está dando los frutos que se esperaba. Su incursión fue precipitada y actualmente no tiene la transparencia que se le espera. Que haya un error humano, y que no exista una aplicación correcta del VAR, es algo que no entendemos. No ha sido justo con nosotros”.